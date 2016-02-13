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Burak Yılmaz’dan Duygusal Veda: Hayatımın En Acı Pastası

BURAK YILMAZ’DAN DUYGUSAL VEDA: HAYATIMIN EN ACI PASTASI - Çin’e transfer olan Burak Yılmaz, Florya’da kendisi için düzenlenen veda yemeğinde “Bu pasta tatlı ama benim için hayatımın en acı pastası“ derken gözyaşlarını tutamadı. SonDakika.com 13 Şubat 2016 Cumartesi

13 Şubat 2016 Cumartesi 03:36
Burak Yılmaz’dan Duygusal Veda: Hayatımın En Acı Pastası

Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli ve sarı kırmızılı takımın oyuncuları dün Florya Metin Oktay Tesislerinde Burak Yılmaz için veda yemeği düzenledi. Çinin Beijing Gouan Kulübüne 8 milyon Euro karşılığında imza atan Burak, yaptığı konuşmayla herkesi duygulandırdı.

"HAYATIMIN EN ACI PASTASI"

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Burak, "Galatasarayda kupalar, şampiyonluklar ve gol krallıkları kazandım. Bunların hiçbirisini siz olmasanız, yapamazdım. Türkiyenin en büyük kulübündesiniz. Gönlüm her zaman sizinle. Galatasaray size emanet. Bu pasta tatlı ama benim için hayatımın en acı pastası" deyip, gözyaşlarına engel olamadı.

YARIN TÜRKİYEDEN AYRILACAK

Bu arada G.Saray ile Gouan arasındaki yazışmaların dün tamamlandığı öğrenildi. 8 milyon Euronun peşin ödenmesi sonrası Cimbom bu transferi KAPa bildirecek. Burak da yarın Türkiyeden ayrılacak.

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