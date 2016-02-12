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Cardiff City’nin Başkanı Futbolculara Fırça Attı: Daha Fazla Şut Çekin

CARDİFF CİTY’NİN BAŞKANI FUTBOLCULARA FIRÇA ATTI: DAHA FAZLA ŞUT ÇEKİN - Cardiff City’nin sahibi Tan, takımın kötü gidişatı üzerine idmanı bastı, “Topu sıcak patatesmiş gibi birbirinize atıyorsunuz. Ne kadar çok şut çekerseniz o kadar gol atarsınız.“ dedi. SonDakika.com 12 Şubat 2016 Cuma

12 Şubat 2016 Cuma 11:48
Cardiff City’nin Başkanı Futbolculara Fırça Attı: Daha Fazla Şut Çekin

Cardiff City idmanını basan kulüp sahibi Vincent Tanın futbolculardan istekleri şaşkınlık yarattı, milyarder işadamı Adanın diline düştü.

İngiltere Championshipte beklentilerin uzağında kalan Galler ekibi Cardiff Cityde kulüp sahibi olaya el attı. Antrenmanı basan Malezyalı milyarder Vincent Tan, oyunculara moral vermek yerine kendilerinden bir takım isteklerde bulundu. Oldukça garip istekler olarak tanımlanan bu taleplerin futbolcuları da şaşkına çevirdiği belirtildi.

"HER MAÇ 30-40 ŞUT İSTİYORUM"

Cumartesi günkü Charlton Athletic maçı öncesinde tesislere giden Vincent Tan futbolculardan taraftarı heyecanlandırmak için bol bol şut çekmelerini istedi, "Yeteri kadar gol atamıyoruz ve bu konuda kısırlık yaşıyoruz. Her maç uzak mesafeden en az 30-40 şut görmek istiyorum" dedi.

"40 ŞUT: 4 GOL, 50 ŞUT: 5 GOL"

Cardif Citynin sahibi oyunculara ayrıca şunları söyledi: "Her maçı izliyorum. Sizin kendinize güveniniz yok. Ayağınıza daha top gelmeden sanki ona sıcak patatesmiş gibi muamelede bulunuyorsunuz. Sürekli pas, pas, pas...

Yalnızca pas yapmanın bir faydası yok. Eğer Messi değilseniz ve bir boşluk aramıyorsanız bir faydası yok. Bunu görmelisiniz çünkü ben de yapabilirim. İşin bilimsel tarafı şu ki; ne kadar çok şut atarsanız o kadar çok gol bulursunuz. 30 şut çekerseniz 3 gol, 40 şut atarsanız 4 gol ve 50 şut çekerseniz 5 gol atarsınız".

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