Dursun Özbek: Galatasaray UEFA’dan 1 Yıl Ceza Aldı

Divan Kurulu Toplantısında konuşma yapan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek çarpıcı açıklamalarda bulundu.



"UEFA, 1 YIL CEZA VERDİ"

Özbek, "UEFA tarafından yapılan uyarılar pek dikkate alınmamış. Zararların boyutu gerçekten büyük. Toplamda 164 milyon Euroluk zarar söz konusu. UEFAya bizim yönetimimize bir şans verilmesi gerektiğini söyledim. Galatasaray UEFAdan 1 yıl ceza aldı. Bu ceza haksız. UEFA, Galatasaraya ceza vermenin sistemin faydasına olmadığını anlayacak Gidişimiz iyi değil. Bugüne kadar Galatasarayı yönetenler bazı şeyleri gözden kaçırmış. Galatasarayın mali yapısını duman eden bir tavır içine kimsenin girmemesi lazım" dedi.

"GİŞİMİZ İYİ DEĞİL"

"23 Şubatta bir görüşme yapacağız." diyen Özbek, " Futbol dünyasının yakından tanıdığı avukat Jean Louis Dupont ile gideceğiz. Gidişimiz iyi gidiş değil. Bugüne kadar Galatasarayı yönetenlerin bazı şeyleri iyi yapmadığını, başaramadığını düşünüyorum. Gerekenleri yapmazsak olacakları bu camia taşıyamaz. Ben eldeki varlıkları satarak bir çözümden yana da değilim. Bunu ne kendime ne camiama yakıştıramam." ifadelerini kullandı.

"KİMSEYE GÖNDERMEM YOKTUR"

Dursun Özbek, "Özellikle futbolun şike olaylarıyla ilişkilendirilmesine son derece karşıyım. UEFAnın bu tip uygulamalara neden hassas olduğunu açıkladım bir tv kanalında yanlış anlaşıldı. TFF de beni PFDKye sevk etti. İnsanlar alıngan olabilir. Fakat benim konuşmam da hiç kimseye bir gönderme yoktur. Yaptığım açıklamaları, deşifrelerini okumuşsunuzdur. Kimseyi rencide etmedim" dedi.

"İSTERLERSE TAKSİMDE ASSINLAR"

Federasyonun içeriğini bildirmeden, sadece tapeyi gönderip, sportmenliğe aykırı diye savunmasını istediğini ifade eden Özbek, "Federasyona yazdığım mektupta, kullandığım ifadelerin içinde sportmenliğe aykırı bir husus olmadığını ifade ettim İsterlerse bana müebbet versinler, isterlerse Taksim meydanında assınlar, Galatasaray değerlendirinden ödün vermem. Ben bugüne kadar Galatasaray değerlerinden ödün vermedim, vermem" dedi.