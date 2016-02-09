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Emenike, Çin’den Gelen 8 Milyon Dolar’lık Teklifi Reddetmiş

EMENİKE, ÇİN’DEN GELEN 8 MİLYON DOLAR’LIK TEKLİFİ REDDETMİŞ - Afrika basını, West Ham United’da forma giyen Emmanuel Emenike’nin Çin’den gelen yıllık 8 milyon Dolar’lık teklifi kabul etmediğini yazdı. SonDakika.com 09 Şubat 2016 Salı

09 Şubat 2016 Salı 15:38
Emenike, Çin’den Gelen 8 Milyon Dolar’lık Teklifi Reddetmiş

Devre arasında West Ham Uniteda kiralanan Emmanuel Emenikenin bunun için Çinden gelen astronomik bir teklifi reddettiği ortaya çıktı.

Sezon başında Birleşik Arap Emirliklerinin Al Ain takımına kiralanan Emmanuel Emenikenin, performansı yeterli bulunmayınca sözleşmesi feshedilmiş, Nijeryalı bu sefer West Ham Unitedın yolunu tutmuştu.

8 MİLYON DOLARI KABUL ETMEDİ

Fakat Emenikeye yakın bir kaynak olan africanfootball.com adlı Internet sitesi, 28 yaşındaki oyuncunun Çinden gelen yıllık ve faizsiz 8 milyon Dolarlık teklifi elinin tersiyle iterek reddederek West Hamı tercih ettiğini yazdı. Africanfootball.comun Emenikeye yakın bir kaynağa dayandırarak verdiği haberde Emenikenin halen sezon sonunda Çine gitme olasılığının bulunduğu ve bu durumun İngilteredeki gidişata bağlı olduğu bildirildi.

EN ÇOK KAZANAN AFRİKALI OLMA ŞANSINI KAYBETTİ

Emenike, 8 milyon Dolarlık teklifi reddederek en çok kazanan Afrikalı futbolcu olma şansını da yitirmiş oldu.

Transferde hareketli bir dönem yaşayan Çin ekipleri Alex Teixeira, Jackson MartinezBurak YılmazErsan Adem Gülüm gibi birçok yıldız ismi transfer etmeyi başarmıştı.

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