Flaş Haber - Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı

Ersun Yanal Göztepe’yi Çin Ligi Nedeniyle Reddetmiş

ERSUN YANAL GÖZTEPE’Yİ ÇİN LİGİ NEDENİYLE REDDETMİŞ - Tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal’ın, Çin Ligi ekiplerinden gelen teklifler nedeniyle Göztepe’den gelen teklifi kabul etmediği ortaya çıktı. SonDakika.com 15 Şubat 2016 Pazartesi

15 Şubat 2016 Pazartesi 11:11
Ersun Yanal Göztepe’yi Çin Ligi Nedeniyle Reddetmiş

Dünya yıldızlarını birbir ülkelerine getiren Çin takımlarının şimdi de son olarak Fenerbahçeyi çalıştıran ve Nisan ayında şampiyonluğa ulaştıran Ersun Yanala teklif götürdükleri öğrenildi.

GÖZTEPEYİ BU YÜZDEN REDDETMİŞ

Şu anda yorumculuk yapan Yanalın PTT 1. Lig takımlarından Göztepenin teklifini Çinden gelen çok ciddi talepler üzerine reddettiği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sezon Çin ligini 5. sırada tamamlayan Henan Jianye takımı başta olmak üzere, birkaç takımdan daha teklif alan Yanalın düşünmek için süre istediği belirtildi. Yanal son olarak 2013/2014 sezonu başı Fenerbahçenin başına geçmiş ve Nisan ayı sonunda oynanan ve 0-0 berabere biten Çaykur Rizespor maçıyla Sarı Lacivertlileri şampiyonluğa ulaştırmıştı.

Anahtar Kelimeler: Kırptı haberler haberi haberleri HABER HABERLER Göztepeyi

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
    İlgili Haberler
    TÜMÜ Yazarlar
    Son Dakika
    Özel Haber
    Hava Durumu

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Tür seçiniz:
    Sayfalar
    E-Gazete
    • Kıbrıs Haber - En Son Kıbrıs Haberleri ve KKTC Gelişmeleri - 18 Haziran 2015 Manşeti
    Kim Kimdir?
    Arşiv