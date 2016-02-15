Ersun Yanal Göztepe’yi Çin Ligi Nedeniyle Reddetmiş

Dünya yıldızlarını birbir ülkelerine getiren Çin takımlarının şimdi de son olarak Fenerbahçeyi çalıştıran ve Nisan ayında şampiyonluğa ulaştıran Ersun Yanala teklif götürdükleri öğrenildi.

GÖZTEPEYİ BU YÜZDEN REDDETMİŞ

Şu anda yorumculuk yapan Yanalın PTT 1. Lig takımlarından Göztepenin teklifini Çinden gelen çok ciddi talepler üzerine reddettiği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sezon Çin ligini 5. sırada tamamlayan Henan Jianye takımı başta olmak üzere, birkaç takımdan daha teklif alan Yanalın düşünmek için süre istediği belirtildi. Yanal son olarak 2013/2014 sezonu başı Fenerbahçenin başına geçmiş ve Nisan ayı sonunda oynanan ve 0-0 berabere biten Çaykur Rizespor maçıyla Sarı Lacivertlileri şampiyonluğa ulaştırmıştı.