Eski FIFA Genel Sekreteri Valcke’ye 12 Yıl Futboldan Men Cezası

Eski FIFA Genel Sekreteri Jerome Valckeye 12 yıl futboldan men cezası verildi.

FIFAdan yapılan yazılı açıklamada, FIFA Etik Kurulu Yargı Komisyonunun Valckeye 12 yıl ulusal ve uluslararası düzeydeki tüm futbol faaliyetlerinden men ve 100 bin İsviçre frangı (yaklaşık 300 bin lira) para cezası verdiği bildirildi.

TELEVİZYON, MEDYA HAKLARI VE SEYAHAT MASRAFI KONULARINDA USULSÜZLÜK

Açıklamada, Valckenin FIFA Dünya Kupası biletlerini satmakta usulsüzlük yaptığı suçlaması üzerine soruşturma açıldığı belirtildi. Soruşturma sürecinde de Valckenin televizyon, medya hakları ve seyahat masrafı konularında da usulsüzlük yaptığının saptandığı ifade edildi.

Geçen ay, Valckenin FIFA ile ilişkisinin tamamen kesildiği duyurulmuş ve Markus Kattnerin FIFA Genel Sekreteri Vekili olarak Valckenin yerini aldığı belirtilmişti.

7 OCAKTA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Valcke, 17 Eylül 2015te geçici olarak görevinden alınmıştı. Fransız futbol adamı hakkında 7 Ocakta ise resmi soruşturma açılmıştı.

FIFA Etik Kurulu Soruşturma Komisyonu, hazırlanan rapor doğrultusunda Valckeye 9 yıl futboldan men ve 100 bin İsviçre frangı ceza verilmesi tavsiyesinde bulunmuştu. Ceza tavsiyelerinin, Valckenin gizlilik, sadakat, hediye verme ve alma ihlalleri nedeniyle yapıldığı aktarılmıştı.

BLATTER SEÇİMDEN SONRA İSTİFA EDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

ABDde açılan yolsuzluk davası kapsamında, FIFAnın üst düzey yöneticileri 27 Mayısta Zürihte düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Sepp Blatter, 29 Mayısta düzenlenen kongrede 5. kez FIFA başkanlığına seçilmiş ve bu durum uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. Bu gelişmeler sonrasında da İsviçreli spor adamı, seçildikten 4 gün sonra istifa edeceğini açıklamıştı.

İsviçre Savcılığı tarafından 25 Eylülde hakkında soruşturma açılan Blatterin ifadesi alınmış ve ofisindeki verilere el konulmuş, Platininin de konuyla ilgili bilgisine başvurulmuştu.

Etik kurulu, 8 Ekimde Blatter, UEFA Başkanı Michel Platini ve Valckeye 90 gün futboldan geçici men cezası vermişti. Verilen 90 günlük men cezalarının 45 günü aşmayacak şekilde uzatılabileceği de belirtilmişti. 21 Aralık 2015te ise Blatter ve Platini, sekizer yıl futboldan men cezasına çarptırılmıştı.

FIFA başkanlık seçimi 26 Şubat 2016da Zürihte yapılacak.