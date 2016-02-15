Eski İngiliz Futbolcu Marcus Bent, Dehşet Saçtı

Kariyeri boyunca 16 farklı kulüpte forma giyen İngiliz futbolcu Marcus Bent, bu kez akılalmaz bir olaya karıştığı için manşetlerde yer aldı. Uyuşturucu bağımlısı olan Bent, geçtiğimiz gün kokain aldıktan sonra evine çağırdığı polislere korku dolu anlar yaşattı.

POLİSLERİ SATIR VE BIÇAKLA BEKLEDİ

Evinde hırsız olduğunu öne sürerek polisi arayan 37 yaşındaki futbolcu, polisler geldikten sonra kapıyı açmadı. Bentin yardım çığlıklarını duyan polis kapıyı kırarak içeriye girdi ve kendisini elinde satır ve mutfak bıçağıyla beklerken gördü.

200 SAAT KAMU HİZMETİ CEZASI

Polislere saldırmaya teşebbüs eden Bent daha sonra etkisiz hale getirilerek tutuklandıktan sonra serbest kaldı. Bent, toplamda 200 saat kamu hizmeti cezası aldı. Bent ayrıca 2 ay boyunca sokağa çıkamayacak. Polis raporuna Bentin uyuşturucunun etkisiyle delirmiş gibi hareketlerde bulunduğu yazıldı.







