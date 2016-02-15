Eto’o: G.Saray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’la Görüşmüştüm

Antalyasporun yıldız oyuncusu Samuel Etoo, transfer döneminde Beşiktaşa çok yakın olduğunu ama en sonunda Antalyaspora geldiğini söyledi.

Yayıncı kuruluşa konuşan Samuel Etoo, transferine dair açıklamalarda bulundu. Türkiyedeki transfer serüvenini anlatan Etoo, "İki defa Galatasaray ve Fenerbahçeye gelme durumum oldu. Ama en yakını Beşiktaştı. O dönem olmadı ama belki de iyi oldu. Belki Antalyasporda mutlu olduğum kadar orada mutlu olamayacaktım. Şu an çok mutluyum" dedi.

İtalya futbolu ile Türk futbolunu da karşılaştıran Samuel Etoo, "Geçen İtalyadan arkadaşıma da söyledim. Türkiye ligi İtalya liginden daha yüksekte" dedi.

"FATİH TERİMİN DİKKAT ETMESİ GEREK"

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terime, Antalyasporlu sol kanat oyuncusu Sakıb Aytaçı öneren Etoo, "Sakıb müthiş bir sezon geçiriyor. Fatih Terimin dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum, umarım milli takıma seçer kendisini" diye konuştu.

"GENÇLİĞİMDE BAZI DÖNEMLERDE DİSKOTEKLERDE DANS ETMİŞLİĞİM VAR"

Futbolcunun her daim kendine bakması gerektiğini aktaran Kamerunlu oyuncu, "Futbolcunun kendine iyi bakması gerek. Çalışmayı da kesmemeli. Mesela ben içki kullanmıyorum, sigara da kullanmıyorum. Gençliğimde bazı dönemlerde diskoteklerde dans etmişliğim var, sadece bu" ifadelerini kullandı.

MESSİ Mİ RONALDO MU?

Messi mi Ronaldo mu? sorusu üzerine Etoo, "Ben Messi diyorum çünkü onun gelişimini gördüm. Onunla oynadım. Daha doğrusu o benimle oynadı" dedi.

Türkiye liginde ve diğer liglerde oynayan yıldız oyuncular hakkında da konuşan Etoo, "Neymar, böyle devam ederse dünyanın bir numarası olur. Mario Gomez çok iyi bir oyuncu. Beşiktaş çok iyi bir transfer yaptı. Robin van Persie de iyi bir oyuncu ama henüz dengeyi kuramadı. Yeteneklerini gösterme dengesini. Ona biraz zaman vermek gerekiyor. Sneijder biraz deli ama en iyi 10 numaralardan biri. Podolski içinse çok mutluyum. Zorlu bir dönemden sonra goller atıyor, asistler yapıyor" dedi.

"TECRÜBELERİMİ AKTARMAYA ÇALIŞIYORUM"

Maç öncesi takım arkadaşlarına yaptığı konuşmayı da anlatan tecrübeli oyuncu, "Arkadaşlarımı motive etmeye çalışıyorum. Taraftarın öneminden bahsediyorum. Buraya belki de cebindeki son para ile gelen insanların bizi desteklemeye geldiğini söylüyorum. Elimizden geleni yapmamız gerektiğini söylüyor ve onlara tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Antrenmanda beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan Antalyaspor Teknik Direktörü Jose Moraisin durumu hakkında da bilgiler veren Samuel Etoo, Moraisin hastaneden çıktığını ve durumunun iyi olduğunu söyledi.