Fenerbahçe Kasımpaşa’yı 3-1 Yendi

Haftanın açılış maçında Fenerbahçe şov yaptı! İkinci yarıyı 10 kişi oynayan Kasımpaşa karşısında hata yapmayan Sarı Kanarya, Kadıköyde 3-1 galip geldi.

Maça çok hızlı başlayan sarı lacivertliler, ilk dakikadan itibaren baskılı oyunuyla gol aradı. Fenerbahçenin aradığı gol ise 37. dakikada Diegonun ayağından geldi. Dakikalar 45i gösterirken Volkan Şeni ceza sahası içinde indiren Titi, 2. sarı kartla oyun dışı kalırken Fenerbahçe de penaltı kazandı. Atışı gole çeviren van Persi de Sarı Kanaryayı soyunma odasına 2-0 önde götürdü.

SKORU MALKI BELİRLEDİ

2. yarıda da hız kesmeyen Fenerbahçe 76. dakikada Alper Potukun harika golüyle farkı üçe çıkardı. 87de Malkinin attığı gol ise maçın sadece skorunu belirledi: 3-1

Bu sonuçla 49 puana yükselen Fenerbahçe zirvedeki yerini korudu. Kasımpaşa ise 31 puanda kaldı.