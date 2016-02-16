Flaş Haber - Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı

Fenerbahçe - Lokomotiv Moskova Maçı Saat Kaçta Hangi Kanalda

FENERBAHÇE - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. turunda 16 Şubat Salı günü ilk sınavına çıkacak. Fenerbahçe - Lokomotiv Moskova maçı TRT 1’den canlı yayınlanacak. SonDakika.com 16 Şubat 2016 Salı

16 Şubat 2016 Salı 00:32
Fenerbahçe - Lokomotiv Moskova Maçı Saat Kaçta Hangi Kanalda

Fenerbahçe ile Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova arasında oynanacak Avrupa Ligi karşılaşması bugün saat 19da başlayacak. Futbolseverler bu mücadeleyi TRT 1den canlı izleyebilecek.

RÖVANŞ NE ZAMAN?

İki takım arasında turu geçecek takımı belirleyecek Lokomotiv Moskova-Fenerbahçe rövanş maçı ise 25 Şubat Perşembe günü Rusyanın başkenti Moskovada yapılacak.

FENERBAHÇEDE 3 EKSİK

Fenerbahçede 3 futbolcu Lokomotiv Moskova karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları devam eden Lazar Markovic ve Abdoulaye Ba, Rus ekibi karşısında sahada olmayacak. Celtic maçında kırmızı kart gören ve UEFAdan 3 maç ceza alan Diego Ribas ise zorlu maçta takımını yalnız bırakacak. Cezasının ilkini bu maçta çekecek Diego, rövanşta da forma giyemeyecek. Fenerbahçede ağrıları bulunan Raul Meirelesin durumu ise yapılacak son antrenmandan sonra belli olacak.

BU SEZON AVRUPADA 11. MAÇ

Fenerbahçe, bu sezon Avrupadaki 11. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, 10 maçta dörder galibiyet ve beraberlikle 2 yenilgi aldı. Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi umuduyla başlayan ancak 3. ön eleme turunda Ukraynanın Shakhtar Donetsk takımına elenen Fenerbahçe, Yunan temsilcisi Atromitosu saf dışı bırakarak adını UEFA Avrupa Ligi gruplarına yazdırdı. Molde, Ajax ve Celticin olduğu grupta 9 puan toplayan sarı-lacivertliler, grup ikincisi olarak ikinci tura yükseldi. FenerbahçeAvrupada oynadığı son 5 maçı da kaybetmezken, 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler son yenilgisini Norveç ekibi Molde karşısında grubun ilk maçında 3-1lik skorla aldı.

MUHTEMEL 11LER

FENERBAHÇE: Fabiano, Gökhan, Kjaer, Alves, Hasan Ali, Josef, Ozan TufanMehmet Topal, Nani, Alper, Van Persie

LOKOMOTİV MOSKOVA:Skuletic, Kasaev, NDinga, Fernandes, Tasarov, Samedov, Denisov, Mikhalik, Pejcinovic, Yanbaev, Guilherme

Anahtar Kelimeler: Bela Kaçta Kanalda haberler haberi haberleri HABER HABERLER

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
    İlgili Haberler
    TÜMÜ Yazarlar
    Son Dakika
    Özel Haber
    Hava Durumu

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Tür seçiniz:
    Sayfalar
    E-Gazete
    • Kıbrıs Haber - En Son Kıbrıs Haberleri ve KKTC Gelişmeleri - 18 Haziran 2015 Manşeti
    Kim Kimdir?
    Arşiv