Fenerbahçe ile Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova arasında oynanacak Avrupa Ligi karşılaşması bugün saat 19da başlayacak. Futbolseverler bu mücadeleyi TRT 1den canlı izleyebilecek.



RÖVANŞ NE ZAMAN?



İki takım arasında turu geçecek takımı belirleyecek Lokomotiv Moskova-Fenerbahçe rövanş maçı ise 25 Şubat Perşembe günü Rusyanın başkenti Moskovada yapılacak.

FENERBAHÇEDE 3 EKSİK

Fenerbahçede 3 futbolcu Lokomotiv Moskova karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları devam eden Lazar Markovic ve Abdoulaye Ba, Rus ekibi karşısında sahada olmayacak. Celtic maçında kırmızı kart gören ve UEFAdan 3 maç ceza alan Diego Ribas ise zorlu maçta takımını yalnız bırakacak. Cezasının ilkini bu maçta çekecek Diego, rövanşta da forma giyemeyecek. Fenerbahçede ağrıları bulunan Raul Meirelesin durumu ise yapılacak son antrenmandan sonra belli olacak.

BU SEZON AVRUPADA 11. MAÇ

Fenerbahçe, bu sezon Avrupadaki 11. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, 10 maçta dörder galibiyet ve beraberlikle 2 yenilgi aldı. Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi umuduyla başlayan ancak 3. ön eleme turunda Ukraynanın Shakhtar Donetsk takımına elenen Fenerbahçe, Yunan temsilcisi Atromitosu saf dışı bırakarak adını UEFA Avrupa Ligi gruplarına yazdırdı. Molde, Ajax ve Celticin olduğu grupta 9 puan toplayan sarı-lacivertliler, grup ikincisi olarak ikinci tura yükseldi. Fenerbahçe, Avrupada oynadığı son 5 maçı da kaybetmezken, 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler son yenilgisini Norveç ekibi Molde karşısında grubun ilk maçında 3-1lik skorla aldı.

MUHTEMEL 11LER

FENERBAHÇE: Fabiano, Gökhan, Kjaer, Alves, Hasan Ali, Josef, Ozan Tufan, Mehmet Topal, Nani, Alper, Van Persie

LOKOMOTİV MOSKOVA:Skuletic, Kasaev, NDinga, Fernandes, Tasarov, Samedov, Denisov, Mikhalik, Pejcinovic, Yanbaev, Guilherme