Fenerbahçe, Lokomotiv Moskova’yı 2-0 Yendi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Liginde Lokomotiv Moskovayı Kadıköyde konuk etti. Karşılaşmanın ilk düdüğünden itibaren sazı eline alan sarı-lacivertliler, 90 dakika boyunca Lokomotiv Moskovaya kök söktürdü.

SKOR KISIR KALDI!

Sayısız pozisyona giren temsilcimiz, Rus temsilcisi Lokomotiv Moskovayı 18 ve 72. dakikalarda Josef De Souzanın attığı gollerle 2-0 devirdi.

SIRADAKİ SINAV 25 ŞUBATTA

Rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj yakalayan Fenerbahçe, 25 Şubatta Rusyanın başkenti Moskovada son 16ya kalabilmek için sahaya çıkacak.