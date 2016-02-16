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Fenerbahçe, Lokomotiv Moskova’yı 2-0 Yendi

FENERBAHÇE, LOKOMOTİV MOSKOVA’YI 2-0 YENDİ - Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, evinde Lokomotiv Moskova’yı Josef de Souza’nın golleriyle 2-0 mağlup etti. SonDakika.com 16 Şubat 2016 Salı

16 Şubat 2016 Salı 12:58
Fenerbahçe, Lokomotiv Moskova’yı 2-0 Yendi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Liginde Lokomotiv Moskovayı Kadıköyde konuk etti. Karşılaşmanın ilk düdüğünden itibaren sazı eline alan sarı-lacivertliler, 90 dakika boyunca Lokomotiv Moskovaya kök söktürdü.

SKOR KISIR KALDI!

Sayısız pozisyona giren temsilcimiz, Rus temsilcisi Lokomotiv Moskovayı 18 ve 72. dakikalarda Josef De Souzanın attığı gollerle 2-0 devirdi.

SIRADAKİ SINAV 25 ŞUBATTA

Rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj yakalayan Fenerbahçe, 25 Şubatta Rusyanın başkenti Moskovada son 16ya kalabilmek için sahaya çıkacak.

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