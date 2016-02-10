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Fenerbahçeli Yerliler, Amedspor’un Çiçeklerini Kabul Etmedi, Yabancılar Aldı

FENERBAHÇELİ YERLİLER, AMEDSPOR’UN ÇİÇEKLERİNİ KABUL ETMEDİ, YABANCILAR ALDI - Cumhuriyet gazetesi yazarı Pınar Öğünç, havaalanındaki karşılamada çocukların verdiği çiçekleri Türk oyuncuların kabul etmediğini sadece yabancı oyuncuların aldığını ifade etti. SonDakika.com 10 Şubat 2016 Çarşamba

10 Şubat 2016 Çarşamba 03:18
Fenerbahçeli Yerliler, Amedspor’un Çiçeklerini Kabul Etmedi, Yabancılar Aldı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Spor Toto 2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler ile Fenerbahçe dün Diyarbakırda oynanan maçta 3-3 berabere kaldı. Cumhuriyet gazetesi yazarı Pınar Öğünç, bol gollü geçen maçtan önce Fenerbahçe kafilesinin Diyarbakırda çiçeklerle karşılandığı esnada dikkat çeken detayı bugünkü köşesine taşıdı.

FENERBAHÇEDEN TEŞEKKÜR MESAJI

Fenerbahçe kafilesi, dün Diyarbakırda oynanan maç öncesi bu kente giderken, Amedli yetkililer ve çocuklar tarafından çiçeklerle karşılandı. Fenerbahçe Kulübü de maçın ardından resmi inter sitesinden yaptığı açıklamada kendilerine gösterilen misafirperverliğe teşekkür etti. Sarı-Lacivertli kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "09 Şubat 2016 Salı günü Diyarbakırda oynanan, Amed Sportif Faaliyetler - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında, takımımıza ve kafilemize gösterilen misafirperverlikten ötürü, Amed Sportif Faaliyetler Kulübüne, tüm kamu ve resmi görevlilere, güvenlik güçlerine ve Diyarbakır halkına teşekkür ederiz."

ÇİÇEKLERİ SADECE YABANCI OYUNCULAR ALDI

Maçı tribünden takip eden gözlemlediği olayları bugünkü köşesine taşıyan Pınar Öğünç, havaalanındaki karşılamada çocukların verdiği çiçekleri Türk oyuncuların kabul etmediğini sadece Fenerbahçenin yabancı oyuncuların aldığını ifade etti. İşte Pınar Öğünçün köşesinde kullandığı ifadeler; "Havaalanındaki karşılamada çocukların verdiği çiçekleri sadece Fenerbahçenin yabancı oyuncuları almış. Buna içerlemişler açıkçası. Ama maç tokalaşarak başladı, öyle de gitti."















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