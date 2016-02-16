Fenerbahçeliler, Robin van Persie’nin Oyundan Alınmasını Protesto Etti

UEFA Avrupa Liginde Lokomotiv Moskova ile karşılaşan Fenerbahçede, oyundan çıkan Robin van Persie, hocasına tepki gösterdi.

Moskova karşısında maça ilk 11de başlayan Hollandalı golcü Robin van Persie, mücadelenin 78. dakikasında yerini Fernandaoya bıraktı.

DOĞRUDAN SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Hollandalı, kendisini oyundan alan hocasına el hareketleri ve mimikleriyle tepki gösterdi. Kenara gelen yıldız futbolcu direkt olarak soyunma odasına giderek kararı protesto etti.

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar da van Persienin oyundan alınmasını ıslıklarken Hollandalı yıldızın lehine tezahüratlarda bulundu.