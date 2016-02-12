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Fenerbahçeliler, Robin van Persie’yi Oyundan Alan Pereira’yı Islıkladı

FENERBAHÇELİLER, ROBİN VAN PERSİE’Yİ OYUNDAN ALAN PEREİRA’YI ISLIKLADI - Fenerbahçeli taraftarlar, Kasımpaşa maçında Robin van Persie’yi oyundan alan Vitor Pereira’yı ıslıkladı. Hollandalı, oyundan çıkarken hocasının yüzüne bakmadı. SonDakika.com 12 Şubat 2016 Cuma

12 Şubat 2016 Cuma 14:10
Fenerbahçeliler, Robin van Persie’yi Oyundan Alan Pereira’yı Islıkladı

Fenerbahçede Robin van Persienin oyundan çıkması taraftarın tepkisini çekti. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında penaltıdan bir gol atan ve performansıyla alkış alan Van Persienin oyundan alınmasına tepki gösterildi.

PEREIRA 3 FUTBOLCUYU BİRDEN DEĞİŞTİRDİ

Fenerbahçenin Kasımpaşa ile oynadığı maçın 73. dakikasındaki oyuncu değişikliği taraftarı çileden çıkardı. Sahada 10 kişi mücadele eden Kasımpaşa karşısında maçı 2-0 önde götürürken Sarı lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira üç oyuncu değişikliğini aynı anda kullanmayı tercih etti.

Ancak bu değişikliklerden biri taraftarı kızdırdı. Robin van Persienin oyundan çıkmasına kızgınlıklarını önce ıslıklarla belli eden Fenerbahçe taraftarı, sonrasında da Hollandalı golcü lehine tezahürat yaptı.

PEREIRANIN YÜZÜNE BAKMADI

Taraftarın desteğine alkışla karşılık veren van Persie, Fernandao ile tokalaştığı esnada Pereira da kendisini alkışlıyordu. Ancak van Persie Pereiranın yanına uğramadan kulübeye arkadaşlarının yanına gitmeyi tercih etti.

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