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Fenerium, Fenerbahçeli Taraftarların Tasarımlarını Satışa Sunacak

FENERİUM, FENERBAHÇELİ TARAFTARLARIN TASARIMLARINI SATIŞA SUNACAK - Fenerbahçe lisanslı ürünlerinin satıldığı Fenerium, kampanya başlattı. Mağaza, taraftarların yaptığı tasarımlardan seçilecek 3 ürünü satışa sunacak. SonDakika.com 10 Şubat 2016 Çarşamba

10 Şubat 2016 Çarşamba 09:13
Fenerium, Fenerbahçeli Taraftarların Tasarımlarını Satışa Sunacak

Tasarımın Fenerium raflarında sloganıyla düzenlenen yarışmaya katılıp, tişört çizimlerini Feneriuma gönderecek taraftarlar arasından ilk 3e girenlerin tasarımları, yaz döneminde onlara özel etiketlerle satışa sunulacak.

MAĞAZA, TRİBÜNLERİN SESİNİ DİNLEYECEK

Kulübün lisanslı ürünlerini satan Fenerium, bir ilke daha imza atıyor. Her fırsatta taraftarlarının talep ve beklentilerine kulak veren Fenerium, düzenlediği tasarım yarışmasıyla, tribünün sesini de dinleyecek. Tasarımın Fenerium raflarında sloganıyla düzenlenen tasarım yarışmasıyla, Sarı- Lacivertli renklere gönül veren taraftarların çizimlerinden yola çıkarak hazırlanacak tişörtler, koleksiyona dahil edilecek.

HEDEF İLK 3E KALMAK

5 Şubatta başlayan ve 5 Marta kadar sürecek tasarım yarışmasına katılmak isteyenlerin tek yapması gereken, Fenerbahçe ve Fenerbahçelilik ruhunu anlatan tasarımlarını, www.facebook.com.fenerium adresindeki uygulamaya yükleyip, en yüksek beğeniyi alan ilk 10 tasarım arasına girmek, seçici kurul tarafından yapılacak değerlendirmede ilk 3e kalmak.

Yarışma sonunda en çok beğeniyi alan 10 tasarım arasındnan seçilen ilk 3 tasarım, 2016 İlkbahar/Yaz sezonu boyunca Fenerium raflarında, tasarım sahiplerinin isimlerinin yazıldığı etiketlerle Taraftar koleksiyonu olarak boy gösterecek. Ayrıca ilk 3e giren taraftarlar, Feneriumdan sürpriz hediyeler kazanacak.

Başlayalı 5 gün olmasına karşın taraftarların büyük ilgi gösterdiği belirlenen yarışmaya, sosyal medya üzerinden yüzlerce tasarım yüklendiği ve oylanmaya başlandığı kaydedildi.



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