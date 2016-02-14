Fiorentina, Inter’i 2-1 Yendi

İtalya Birinci Futbol Liginin (Serie A) 25. haftanın kapanış maçında Fiorentina, Interi son dakikada bulduğu golle 2-1 yendi.

Floransadaki Artemio Franchi Stadında üst sıralar için mücadele eden iki takımın maçın 25. dakikasında konuk Inter, Hırvat orta saha oyuncusu Marcelo Brozovic ile 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skoru oldu.

Maçın 60. dakikasında ev sahibi Fiorentina, İspanyol oyuncusu Valero Borja ile maçta eşitliği sağladı: 1-1.

BABACAR GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmanın bu skorla biteceği sanılırken, ev sahibi Fiorentina oyuna 87. dakikada dahil olan Khouma Babacarın golüyle 2-1 öne geçti. Fiorentina, bu golle maçı 2-1 kazanarak, 49 puana yükseldi ve puan tablosunda üçüncü basamağa çıktı. Inter ise 45 puanla 5. sırada kaldı.

Mücadelenin 82. dakikasında Interin Galatasaraydan kiraladığı Brezilyalı oyuncusu Alex Telles, 90+4. dakikada Fiorentinadan da Zarete kırmızı kart gördü ve her iki takım da maçı 10ar kişi tamamladı.

KONDOGBIA DA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Gergin geçen maç sona erdikten sonra karşılaşmanın hakemi Mazzoleniyi alkışla protesto eden Interli futbolcu Kondogbia da kırmızı kart gördü.

Öte yandan Serie Ada gol krallığı yarışının ilk iki basamağında Arjantinli isimler dikkati çekiyor. Ligde şu ana dek 24 gol atan Napolinin Arjantinli golcüsü Gonzalo Higuain, yarışta liderliğini uzak ara sürdürüyor. Higuaini, Juventustan vatandaşı Paulo Dybala 13 golle takip ediyor.