Galatasaray Akhisar Belediyespor’u 2-1 Yendi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Akhisarı 2-1 mağlup etti.

Golsüz eşitlikle geçilen ilk yarının ardıdan dege 53. dakikada bozuldu. Hızlı gelişen Akhisar atağında ceza sahasına girmeden harika bir vuruş çıkaran Rodallega, takımını 1-0 öne geçirdi. Cim Bomun aradığı beraberlik golü ise 70. dakikada geldi. Sneijderin vuruşunda Douglaonun kendi kalesine attığı gol skoru 1-1e getirirken, 72de bu kez Selçuk İnan Galatasarayı 2-1 öne geçti.

Bu maçın rövanşı 1 Mart Salı günü TT Arenada oynanacak.