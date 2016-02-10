Galatasaray, Çin Ekibinin Burak Yılmaz Teklifini Direk Kabul Etmiş

Galatasaray ile Çinliler arasındaki görüşmede, Burak Yılmazın çok önceden gözden çıkarıldığı görüldü. Beijing Guoan Kulübü, Cim-Boma ilk etapta 7 milyon Euro önerdi. Galatasaray ise 8 milyon Euro karşı teklif yaptı. Çok yüksek bir karşı teklif bekleyen Çinliler, sarı-kırmızılıların bu isteğini pazarlık bile yapmadan derhal kabul etti.

Milliyet Gazetesinin haberine göre; Burak Yılmazın Çine transferinde ilginç detaylar ortaya çıktı, Cim-Bomun Beijing Guoan ile ocak ayının son günlerinde anlaştığı belirlendi. Ancak futbolcuya verilecek ücret konusunda pürüz çıkınca, transfer açıklamasının ertelendiği ifade edildi.

8 MİLYON EUROYU HEMEN KABUL ETTİLER

Sarı-kırmızılı kulüp ile 7 milyon Euro bonservis ücreti üzerinden pazarlığa başlayan Beijing Guoan yöneticilerinin çok daha yüksek bir karşı teklif beklerken, Galatasaray 8 milyon Euro isteyince anlaşmanın derhal kabul edildiği ileri sürüldü. Pazarlığın kısa sürede sonuçlanması, Galatasaray Kulübünün Burak Yılmazı çok önceden gözden çıkardığı şeklinde yorumlandı.

"4.5 MİLYON EUROYA GELMEM"

Beijing Guan Kulübünün Galatasaray ile el sıkıştıktan sonra golcü futbolcuya yıllık 4.5 milyon Euro önerdiği, ancak Burakın, "Sözleşmemi 2019 yılına kadar uzattım. Maç başı ücretlerimle neredeyse aynı parayı kazanacağım. Bu teklife gelmem" yanıtını verdiği öğrenildi.

Yaklaşık bir hafta süreyle Burak Yılmaz ve menajeri ile yıllık ücret konusunda pazarlıklarını sürdüren Çin kulübünün son olarak yıldız oyuncuyu 8 milyon Eurodan dört yıllık sözleşmeye ikna ettiği ve ilk yıl ücretini de imza atıldıktan hemen sonra ödeme sözü verdiği bildirildi. İlk etapta transfer sıcak bakmayan Burakın 4 yıl için 32 milyon Euro, yaklaşık 104 milyon liralık cazip teklife hayır diyemediği vurgulandı.

MAYISTA TÜRKİYEDE OLACAK

A Milli Takımımızın 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılan Burak Yılmazın, FIFA talimatları gereği mayıs ayı içinde Türkiyeye gelerek hazırlık kampına katılacağı bildirildi.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terimin de Burak Yılmaza "Kendine dikkat et ve hazır ol. Moralini yüksek tut, Avrupa şampiyonasında sana çok ihtiyacım olacak" mesajını gönderdiği kaydedildi.

10 Haziran- 10 Temmuz tarihleri arasında Fransada düzenlenecek Avrupa Şampiyonası finalleri için A milli takım kampıma katılacak olan Burak 1.5 aydan uzun bir süre yeni takımı Beijing Guoandan ayrı kalacak.