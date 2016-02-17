Galatasaray, Jan Olde Riekerink’le Anlaştı

Hollanda futboluna Sneijder, De Jong, Stekelenburg, Van der Wiel, Van Der Vaart gibi yıldızları kazandıran Jan Olde Riekerink, artık Galatasarayda Altyapı Direktörü olarak görev yapacak.

Hollandalı teknik adam, 95-2002 arasında Ajax alt yapısında görev aldıktan sonra Gent, Emmen kulüplerini çalıştırdı.

ÇİNDE ÇALIŞIYORDU

Portoda asistan teknik adamlık yapan Riekerink 2011 yılından bu yana Çin Liginin alt yapı direktörlüğü görevini yürütüyordu.

Riekerinkin danışmanlık hizmeti verdiği teknik adamlar ise Manchester United hocası Luis Van Gaal ve Southamptonın teknik direktörü Ronald Koeman.