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Galatasaray, Jan Olde Riekerink’le Anlaştı

GALATASARAY, JAN OLDE RİEKERİNK’LE ANLAŞTI - Galatasaray, Hollanda futboluna ünlü isimleri kazandıran Jan Olde Riekerink’le altyapı direktörlüğü için anlaşma sağladı. SonDakika.com 17 Şubat 2016 Çarşamba

17 Şubat 2016 Çarşamba 13:00
Galatasaray, Jan Olde Riekerink’le Anlaştı

Hollanda futboluna SneijderDe Jong, Stekelenburg, Van der Wiel, Van Der Vaart gibi yıldızları kazandıran Jan Olde Riekerink, artık Galatasarayda Altyapı Direktörü olarak görev yapacak.

Hollandalı teknik adam, 95-2002 arasında Ajax alt yapısında görev aldıktan sonra Gent, Emmen kulüplerini çalıştırdı.

ÇİNDE ÇALIŞIYORDU

Portoda asistan teknik adamlık yapan Riekerink 2011 yılından bu yana Çin Liginin alt yapı direktörlüğü görevini yürütüyordu.

Riekerinkin danışmanlık hizmeti verdiği teknik adamlar ise Manchester United hocası Luis Van Gaal ve Southamptonın teknik direktörü Ronald Koeman.

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