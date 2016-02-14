Galatasaray, Tarihindeki En Kötü İkinci Performansını Sergiliyor

Cimbom, 3 puanlı sistemde 21. haftalar itibariyle en kötü ikinci performansını sergiledi. 2010-2011 sezonunda 21. hafta sonunda 29 puan toplayabilen sarı-kırmızılı takım, o yıl ligi 46 puanla 8. sırada bitirmişti. Bu sezon 34 puanla 21. haftayı tamamlayan G.Saray, en kötü ikinci sezonunu yaşamış oldu.

7 HAFTADA 18 PUAN

G.Saray, Süper Ligde çıktığı son 7 deplasman maçında da kazanamadı. Bu 7 dış saha maçında sadece 3 beraberlik alabilen sarı-kırmızılılar, toplamda 18 puan kaybı yaşadı. Kazandığı son deplasman, 3 Ekim 2015teki Başakşehir (2-0) maçı olan Cimbom, ligde son 5 haftada bir kez galibiyet alabildi.