Galatasaraylı 3 Jön Toplamda 150 Bin Bileklik Satın Aldı

Galatasarayın "Tek Bilek-Tek Yürek" kampanyasında 465 bin bileklik satışına ulaşılmasında Galatasaray taraftarı jönlerin büyük payı var. Tanesi 10 lira olan ve kulübe yaklaşık satış başı 6 lira kar bırakan bilekliklerin şu ana kadar satıldığı açıklanan 465 bin tanesinden neredeyse 3te 1ini Türkiyenin önde gelen dizi yıldızlarının aldığı öğrenildi.



150 BİN BİLEKLİK ALDILAR



Koyu Galatasaraylılığı ile tanınan ve başta Wesley Sneijder olmak üzere futbolcularla yakın dostluğu bulunan Kıvanç Tatlıtuğ, tek başına 50 bin bileklik satın aldı. Kulübe yeni üye olan bir diğer jön Kenan İmirzalıoğlu 75 bin bileklikle büyük destek verirken genç neslin önde gelen oyuncusu Kerem Bursin de 25 bin bileklik satın aldı.



1,5 MİLYONLUK ALIM YAPTILAR



Böylece 150 bin bileklik satın alan üç yıldız, 1 milyon 500 bin liralık alım yaparken kulüp bu satıştan 900 bin lira kâr elde etti. Ünlülerin bu desteğinden sonra camianın önde gelen isimlerinin kampanyada kulübe ne kadar destek verdiği merak konusu oldu.



KIVANÇTAN SNEİJDERE DAVET



Sabah gazetesindeki habere göre; 19 Şubatta Pariste evlenecek olan ünlü aktör Kıvanç Tatlıtuğ, yakın arkadaşı Wesley Sneijder ve eşi Yolanthe Cabauyu nikahına davet etti. Wesleyin Mustafa Denizliden izin aldığı takdirde Lazio maçından hemen sonra günübirlik Fransaya gideceği öğrenildi.