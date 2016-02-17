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Galatasaraylı 3 Jön Toplamda 150 Bin Bileklik Satın Aldı

GALATASARAYLI 3 JÖN TOPLAMDA 150 BİN BİLEKLİK SATIN ALDI - Galatasaray’ın ’Tek Bilek-Tek Yürek’ kampanyası kapsamında sattığı 465 bin bilekliğin 150 binini Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu ve Kerem Bursin aldı. SonDakika.com 17 Şubat 2016 Çarşamba

17 Şubat 2016 Çarşamba 06:45
Galatasaraylı 3 Jön Toplamda 150 Bin Bileklik Satın Aldı

Galatasarayın "Tek Bilek-Tek Yürek" kampanyasında 465 bin bileklik satışına ulaşılmasında Galatasaray taraftarı jönlerin büyük payı var. Tanesi 10 lira olan ve kulübe yaklaşık satış başı 6 lira kar bırakan bilekliklerin şu ana kadar satıldığı açıklanan 465 bin tanesinden neredeyse 3te 1ini Türkiyenin önde gelen dizi yıldızlarının aldığı öğrenildi.

150 BİN BİLEKLİK ALDILAR

Koyu Galatasaraylılığı ile tanınan ve başta Wesley Sneijder olmak üzere futbolcularla yakın dostluğu bulunan Kıvanç Tatlıtuğ, tek başına 50 bin bileklik satın aldı. Kulübe yeni üye olan bir diğer jön Kenan İmirzalıoğlu 75 bin bileklikle büyük destek verirken genç neslin önde gelen oyuncusu Kerem Bursin de 25 bin bileklik satın aldı.

1,5 MİLYONLUK ALIM YAPTILAR

Böylece 150 bin bileklik satın alan üç yıldız, 1 milyon 500 bin liralık alım yaparken kulüp bu satıştan 900 bin lira kâr elde etti. Ünlülerin bu desteğinden sonra camianın önde gelen isimlerinin kampanyada kulübe ne kadar destek verdiği merak konusu oldu.

KIVANÇTAN SNEİJDERE DAVET

 Sabah gazetesindeki habere göre; 19 Şubatta Pariste evlenecek olan ünlü aktör Kıvanç Tatlıtuğ, yakın arkadaşı Wesley Sneijder ve eşi Yolanthe Cabauyu nikahına davet etti. Wesleyin Mustafa Denizliden izin aldığı takdirde Lazio maçından hemen sonra günübirlik Fransaya gideceği öğrenildi.

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