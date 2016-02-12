Gökhan Gönül, Hatalı Karar Veren Hakemin Kararını Değiştirdi

Fenerbahçeli Gökhan Gönül, Kasımpaşa maçının 53. dakikasında alkışlanacak bir davranışa imza attı.

Kasımpaşanın geliştirdiği atakta Del Valle ile Kjaer arasındaki ikili mücadele sonrasında top dışarı çıkınca hakem Bülent Yıldırım aut kararı verdi.

HAKEMİ UYARDI

Ancak pozisyonun yakınında olan Gökhan Gönül, hakem Yıldırımı uyararak topun Kjaerden çıktığını ve korner olması gerektiğini işaret etti.

Bülent Yıldırım bunun üzerine kararını değiştirdi ve eliyle kendi kendini işaret ederek, "Benim hatam" dedi ve korner kullandırdı.