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Gökhan Gönül, Hatalı Karar Veren Hakemin Kararını Değiştirdi

GÖKHAN GÖNÜL, HATALI KARAR VEREN HAKEMİN KARARINI DEĞİŞTİRDİ - Fenerbahçeli Gökhan Gönül, Kasımpaşa maçında hatalı karar veren hakem Bülent Yıldırım’a topun kendilerinden çıktığını söyledi. SonDakika.com 12 Şubat 2016 Cuma

12 Şubat 2016 Cuma 14:45
Gökhan Gönül, Hatalı Karar Veren Hakemin Kararını Değiştirdi

Fenerbahçeli Gökhan GönülKasımpaşa maçının 53. dakikasında alkışlanacak bir davranışa imza attı.

Kasımpaşanın geliştirdiği atakta Del Valle ile Kjaer arasındaki ikili mücadele sonrasında top dışarı çıkınca hakem Bülent Yıldırım aut kararı verdi.

HAKEMİ UYARDI

Ancak pozisyonun yakınında olan Gökhan Gönül, hakem Yıldırımı uyararak topun Kjaerden çıktığını ve korner olması gerektiğini işaret etti.

Bülent Yıldırım bunun üzerine kararını değiştirdi ve eliyle kendi kendini işaret ederek, "Benim hatam" dedi ve korner kullandırdı.

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