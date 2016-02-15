Göztepe, Önder Özen ile Sözleşme İmzaladı

Göztepe, teknik direktörlük görevi için Önder Özen
ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz hafta arasında Metin Diyadin
ile yollarını ayıran PTT 1. Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktörlük görevine Önder Özen
i getirdi. 1,5 yıllık sözleşme imzalanan Önder Özen
, bugün Adnan Süvari Tesislerinde gerçekleşen antrenmanda takımın başında yer aldı.
Teknik Direktör Önder Özen
in ekibinde Marco Aurelio
, Kaan Demir ve Suat Arıcan isimleri yer alıyor.
ÖNDER ÖZEN KİMDİR
1997 yılında antrenörlük lisanslı alan ve 2001 yılında Eski Sporda görev alarak antrenörlük hayatına başlayan Önder Özen
, ardından Fenerbahçe
de Gençlik Gelişim Antrenörü ve Yardımcı Antrenör görevlerinde yer aldı. 6 yıl kadar süren Fenerbahçe
kariyerinin ardından Bugsaşspor ve Hacettepede teknik direktörlük yapan Özen, 2013 yılında Beşiktaş Futbol
Takımının Futbol
Direktörü görevine başladı. 16 Temmuz 2014 tarihinde Beşiktaş
tan ayrılan Önder Özen
son olarak ise Kasımpaşa
da teknik direktörlük koltuğunda oturdu. - İZMİR
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