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Göztepe, Önder Özen ile Sözleşme İmzaladı

GÖZTEPE, ÖNDER ÖZEN İLE SÖZLEŞME İMZALADI - Göztepe, teknik direktörlük görevi için Önder Özen ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. SonDakika.com 15 Şubat 2016 Pazartesi

15 Şubat 2016 Pazartesi 04:12
Göztepe, Önder Özen ile Sözleşme İmzaladı
Göztepe, teknik direktörlük görevi için Önder Özen ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz hafta arasında Metin Diyadin ile yollarını ayıran PTT 1. Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktörlük görevine Önder Özeni getirdi. 1,5 yıllık sözleşme imzalanan Önder Özen, bugün Adnan Süvari Tesislerinde gerçekleşen antrenmanda takımın başında yer aldı. Teknik Direktör Önder Özenin ekibinde Marco Aurelio, Kaan Demir ve Suat Arıcan isimleri yer alıyor. ÖNDER ÖZEN KİMDİR 1997 yılında antrenörlük lisanslı alan ve 2001 yılında Eski Sporda görev alarak antrenörlük hayatına başlayan Önder Özen, ardından Fenerbahçede Gençlik Gelişim Antrenörü ve Yardımcı Antrenör görevlerinde yer aldı. 6 yıl kadar süren Fenerbahçe kariyerinin ardından Bugsaşspor ve Hacettepede teknik direktörlük yapan Özen, 2013 yılında Beşiktaş Futbol Takımının Futbol Direktörü görevine başladı. 16 Temmuz 2014 tarihinde Beşiktaştan ayrılan Önder Özen son olarak ise Kasımpaşada teknik direktörlük koltuğunda oturdu. - İZMİR
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