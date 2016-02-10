Göztepe’de Ersun Yanal Sesleri Yükseliyor

PTT 1. Lig ekiplerinden Göztepenin teknik direktörü Metin Diyadine tepkiler artarken, kulüp başkanı Mehmet Sepilin, şu an boşta olan Ersun Yanalı takımın başına getirmek istediği iddia edildi.
DİYADİNE TEPKİLER ARTIYOR
PTT 1inci Ligde 20inci haftanın kapanış randevusunda dün Manisada ağırladığı Şanlıurfasporla 1-1 berabere kalarak 10uncu sıraya gerileyen Göztepede teknik direktör Metin Diyadinde tepkilerle karşılaştı. Sezon başında kurduğu güçlü kadroyla şampiyonluk hedefiyle yola çıkıp, devre arasında 8 takviye daha yapan sarı kırmızılı ekibin art arda aldığı başarısız sonuçlar, teknik direktör Metin Diyadini topun ağzına getirdi. Taraftarlar, Şanlıurfaspor maçı öncesinde ve sonrasında Diyadini istifaya davet ederken her krizde destek veren Başkan Mehmet Sepilin de büyük hayal kırıklığı yaşadığı, bir görüşme yapacağı belirtildi.
"BİRİLERİ İSTEDİ DİYE AYRILMAM"
Bu arada Manisa dönüşü kafile otobüsünü durduran bir grup taraftarın Diyadin ve futbolculara tepki gösterdiği, otobüse saldıran bazı taraftarların polis tarafından dağıtıldığı bildirildi. Metin Diyadin, maçtan sonra, "Birileri istedi diye bu kulüpten ayrılmam. Gidersem kendim giderim. Yönetim gönderirse de saygı duyarım" dedi.
"ARTIK GEREKENİ YAPACAĞIM"
Protestolar ve olaylar yüzünden üzüntüsü ikiye katlanan Başkan Sepilin de yakın çevresine, "Bu durumu hak etmiyoruz. Kilometrelerce yol katedip maça gelen taraftarlar kötü futbola tepki göstermekte haklı. Yıllar sonra Göztepenin protesto edilmesi beni çok üzdü. Dünyanın parasını harcadık ama bu kadro hala iyi futbol oynayamıyor. Artık gerekeni yapacağım" dediği öğrenildi.
DİYADİNİ KOLTUĞUNU SALLAYAN SEBEPLER
Göztepeyi geçtiğimiz sezon 2nci Ligde şampiyon yaparak PTT 1inci Lige çıkarmasına rağmen bu sezon taraftarlarla yıldızı bir türlü barışmayan teknik direktör Metin Diyadin, yaptığı hatalar zinciriyle kredisini tükketi. İşte Diyadinin koltuğunu sallayan 7 kritik sebep:
1. Henüz ilk yarı bile bitmeden Süper Lig patentli sağ bek Benjamin Fuchs ve stoper Barış Başdaş ile geçen sezon şampiyonlukta önemli pay sahibi olan orta saha oyuncusu Ertuğrulu takımdan gönderdi.
2. Geçen sezon taraftarların sevdiği Timuru kesip futbola küstürdükten sonra, bu sezon da tribünlerin en sevdiği futbolculardan Björn Vlemincxi kesip, Belçikalıyı yedek kulübesine mahkum etti.
3. Futbolcuları kadro dışı bıraktıktan sonra her defasında oyuncu sayısının yetersiz olduğundan yakındı.
4. Sezon başında milyonlar harcanarak transfer edilen yabancılardan Maah ve Besaranın gitmesini istedi. İki futbolcu da takımda kalırken, Besarayı Şanlıurfaspor maçında kurtarıcı olarak oyuna sürdü.
5. Başkan Mehmet Sepilin devre arasında fazla transfer yapılmasına karşı olduğunu bilmesine rağmen, neredeyse her bölgeye takviye istedi. 8 futbolcu alınmasına rağmen iyi futbol ve başarı gelmedi.
6. Özellikle bu sezon kadro tercihleri hep tartışma konusu oldu. İdeal ilk on birini bir türlü oluşturamadı.
7. Alınan her başarısız sonuç sonrasında topu hakemlere attı. Takımının eksik yönlerini göremedi.
ERSUN YANAL HAYALİ
Milyonlarca TL harcanarak kurulan kadronun direkt Süper Lige çıkıp devler arenasında kalıcı olmasını isteyen Başkan Sepilin Diyadinle yolların ayrılması halinde aklındaki ilk ismin Ersun Yanal olduğu öne sürüldü. Sepilin tecrübeli çalıştırıcıdan olumsuz yanıt alması durumunda Mehmet Özdilek ya da Uğur Tütünekeri de gündeme alabileceği öğrenildi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR
Göztepeli taraftarlar, Şanlıurfaspor beraberliğinden sonra sosyal medya üzerinden teknik direktör Metin Diyadine sert mesajlar gönderdi. Takımlarının bir türlü iyi futbol oynayamadığını ve şampiyonluk yarışında geri kaldığını savunan sarı kırmızılılar, "Göztepeye şampiyonluğun Metin Diyadinle gelmeyeceği kesin... Metin hoca her maç sonu aynı bahanelerle hatasını örtüyor... Birileri dediği, koskoca Göztepe taraftarı... Metin Diyadin paltonu al, çek git sevdamızdan... Hocasız çıksak maçlara bu kadro daha iyi oynar... Metin Diyadin artık işlerin kendisiyle yürümeyeceğini anlamıştı... Göztepe şu kadrosuyla Süper Lige çıkaması lazım" gibi ifadeler yayınladı.
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