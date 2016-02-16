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Hüseyin Göçek’e Avrupa’da Görev

HÜSEYİN GÖÇEK’E AVRUPA’DA GÖREV - Hüseyin Göçek, UEFA Avrupa Ligi’nde Shakhtar Donetsk-Schalke 04 maçını yönetecek. SonDakika.com 16 Şubat 2016 Salı

16 Şubat 2016 Salı 03:17
Hüseyin Göçek’e Avrupa’da Görev

FIFA kokartlı hakemlerimizden Hüseyin GöçekUkraynanın Shakhtar Donetsk takımı ile Almanyanın Schalke 04 takımları arasında 18 Şubat 2016 Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 32 Tur ilk maçını yönetecek.

PERŞEMBE AKŞAMI OYNANACAK

Ukraynanın Lviv kentindeki Lviv Arenada TSİ 22.05te başlayacak maçta Göçekin yardımcılıklarını Orkun Aktaş ile Kemal Yılmaz yapacak. Serkan Okun dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Ali Palabıyık ile Deniz Ateş Bitnel ise ilave yardımcı hakemlik görevlerini üstlenecekler.

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