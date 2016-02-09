İlhan Ekşioğlu, Taraftara Twitter’dan Küfür Etti

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Ekşioğlu, sosyal medyada kendisine küfür eden bir kullanıcıya aynı sertlikte karşılık verdi. Ardından olanlar oldu!..

Fenerbahçe Kulübünün Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Ekşioğlunun kişisel twitter hesabından yazdığı iletiler sosyal medyayı salladı.

"YA HADİ BIRAKIN..."

Tecrübeli yönetici, "Ya hadi artık bırakın bu twitter taraftarlığını. Hatasıyla, sevabıyla bu takım bizim. Destek ol, sonunda sen sevineceksin. Yani Sarı-Lacivert" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Ekşioğlunun bu tweetini bir twitter kullanıcısı, "Ben böyle yöneticinin ta a…" diyerek yanıtladı. Bu küfürlü paylaşımın ardından Ekşioğlu ise, "Ben de senin" karşılığını verdi.