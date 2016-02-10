İngiliz Futbolcudan Şok İtiraf: 15 Yaşındaki Kızla Birlikte Oldum

İngiliz Milli takım ve Premier Lig ekiplerinden Sunderlandde forma giyen Adam Johnson çocuk sayılabilecek yaşta bir kızla cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle suçlu bulundu.

2 FARKLI KIZLA İLİŞKİYİ REDDETTİ

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre; Bu sabah Bradford Kraliyet Mahkemesine kız arkadaşı Stacey Flounders ile beraber gelen 28 yaşındaki İngiliz futbolcunun davası görüldü. Savunmasında çocuk istismarı suçlamasını kabul eden ünlü futbolcu, kendisi hakkındaki 2 farklı kız çocuğu ile daha ilişkiye girdiği iddialarını reddetti.

ÇİFTİN BEBEKLERİ DÜNYAYA GELMİŞTİ

Suçun geçtiğimiz ay Dunhamda işlendiği öğrenildi. Adam Johnson ve kız arkadaşı Stacey Floundersın olayın ortaya çıkmasından sadece birkaç hafta önce ilk bebekleri dünyaya gelmişti.

TAKIMA GERİ DÖNECEK

12 kez İngiltere Milli Takımının formasını giyen Adam Johnson, 2 gol atabildi. Johnson, tutuklandıktan sonra Sunderlandden uzaklaştırılmıştı. İngiliz kulübü, daha sonra Johnsonın takıma geri dönmesine izin verdi.



