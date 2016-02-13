Inter, Borçta Rekor Kırdı

İtalyanın Inter takımı ekonomik olarak sıkıntılı bir dönem geçiriyor. UEFAnın Finansal Fair Play kurallarıyla da mali yapı nedeniyle başı derde giren Milano ekibinde borçların geldiği nokta dudak uçuklattı.



417 MİLYON EURO!



Massimo Morattinin ayrılmasının ardından Eric Thohirin çoğunluk hisselerini satın aldığı kulüpte borç yükünün her geçen gün arttığı ve şu anda konsolide borcun 417 milyon euro olduğu açıklandı. Bu sezon girişilen büyük transfer harekatı ve buna karşılık Şampiyonlar Ligi gibi önemli gelir kapılarının dışında kalınmasının açığı sürekli büyüttüğüne dikkat çekildi.

THOHIR KAÇACAK MI?

Kulüp için bir rekor olan bu borç yükünün başkanı çaresiz bıraktığı belirtildi. Bazı kaynaklar Endonezyalı işadamının görevi bırakıp gidebileceğini öne sürerken, kimileri de Thohirin mali yapıyı düzeltmek adına kulübe yeni ortakların arayışına girdiğini belirtti.

ALEX TELLESİ DE ETKİLEYEBİLİR

Skorer gazetesinin haberine göre; Roberto Mancini yönetiminde bu sezona iyi başlayan İtalyan ekibinin son dönemdeki düşüşünün tedirginlik yarattığına dikkat çekildi. Ligde beşinciliğe kadar gerileyen mavi­siyahlıların Şampiyonlar Ligi dışında kalmasının sıkıntıyı büyütebileceği vurgulandı. Galatasaraydan kiralık olarak 8.5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kulübün formasını giyen Alex Tellesin de, Interin içinde bulunduğu koşullardan etkilenebileceğini belirtildi.