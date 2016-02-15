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Kayseri Erciyesspor Başkanı, İngiliz Futbol Kulübü Satın Aldı

KAYSERİ ERCİYESSPOR BAŞKANI, İNGİLİZ FUTBOL KULÜBÜ SATIN ALDI - Kayseri Erciyesspor’un başkanı Ziya Eren, İngiltere 2. Ligi takımlarından Crawley Town’ı satın aldı. SonDakika.com 15 Şubat 2016 Pazartesi

15 Şubat 2016 Pazartesi 07:47
Kayseri Erciyesspor Başkanı, İngiliz Futbol Kulübü Satın Aldı

PTT 1. Lig ekiplerinden Kayseri Erciyessporun başkanı Ziya Erenİngiltere 2. Ligi (League Two) ekiplerinden Crawley Townı satın aldı.

PROSEDÜR GEREĞİ UZADI

 Ziya Eren, dün yaptığı açıklamada Crawley Townı satın alıp başkanlığını yapmak için aylar önce başvurduğunu ancak İngilizlerin kendisini detaylı bir şekilde araştırdığı için prosedürün uzadığını söylemiş, imzaların önümüzdeki haftalarda atılacağını ifade etmişti.

LİG YÖNETİMİNİN ONAYINA KALDI

Crawley Town da bugün resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla anlaşmayı doğruladı. Kulübün Türk bir yatırımcıya satıldığını duyuran Crawley Town, anlaşmanın resmiyete dökülmesinin artık lig yönetiminin onayına kaldığını belirtti.

CRAWLEY TOWNI TANIYALIM

Ülkenin güneyindeki West Sussex kontluğunda yer alan Crawley Town, 1896 yılında kurulmuş 120 yıllık çok köklü bir kulüp. Geçtiğimiz sezon İngiltere 1. Liginde (League One) mücadele eden Crawley Town, sezonu son sırada tamamlayıp bir alt lige düşmüştü. Maçlarını 6 bin 134 kişi kapasiteli Broadfield Stadyumunda oynayan Crawley Town, 31. hafta sonunda ligde 15. sırada yer alıyor.

RESMİ TWİTTER HESABINDAN TÜRKÇE MESAJ

Öte yandan Crawley Town, resmi twitter hesabından Türk takipçileri için türkçe mesaj yayımladı.



Not:League Two, İngiliz Futbol Ligi sisteminin dördüncü yüksek seviyesine karşılık geliyor. (Premier Lig, Championship, League One)

(Kaynak: sporalemi.com.tr)

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