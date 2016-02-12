Flaş Haber - Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı

L. Moskova, Fenerbahçe Maçı İçin İstanbul’a Rus Polislerle Gelecek

L. MOSKOVA, FENERBAHÇE MAÇI İÇİN İSTANBUL’A RUS POLİSLERLE GELECEK - Rusya İçişleri Bakanlığı’nda görev yapan yetkili, Türkiye’den gelen “Rus polisler maçta yardımcı olsun“ talebine olumlu yanıt verdiklerini belirtti. SonDakika.com 12 Şubat 2016 Cuma

12 Şubat 2016 Cuma 15:29
L. Moskova, Fenerbahçe Maçı İçin İstanbul’a Rus Polislerle Gelecek

Rusya İçişleri Bakanlığından bir yetkili, Rus polisinin İstanbulda Fenerbahçe ile Lokomotiv Moskova arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçında görev yapacağını açıkladı.

Rus ajansı TASSa konuşan yetkili, Rus polisinin 16 Şubatta Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksinde oynanacak karşılaşmada güvenlik ve düzenin sağlanmasına yardımcı olacağını ifade etti.

"TÜRKİYE TALEP ETTİ"

Rus polislerin İstanbulda görev yapması konusunda Türk emniyetinden gelen talebe olumlu yanıt verdiklerini kaydeden yetkili, bu alanda büyük deneyime sahip Moskova polisinin Kadıköye gönderileceğini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi 2. turunda eşleşen Fenerbahçe ve Lokomotiv Moskova, ilk maçı 16 Şubatta İstanbulda, rövanşı ise 25 Şubatta Moskovada oynayacak.

"HALKLA SAVAŞMAYA GİTMİYORUZ"

Lokomotiv Moskovanın orta saha futbolcusu Dmitriy Tarasov, daha önce yaptığı açıklamada, "İstanbula halkla savaşmaya gitmiyoruz" demişti.

(Sputnik)

Anahtar Kelimeler: Haberler haber son dakika L. Moskova Polislerle

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
    İlgili Haberler
    TÜMÜ Yazarlar
    Son Dakika
    Özel Haber
    Hava Durumu

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Tür seçiniz:
    Sayfalar
    E-Gazete
    • Kıbrıs Haber - En Son Kıbrıs Haberleri ve KKTC Gelişmeleri - 18 Haziran 2015 Manşeti
    Kim Kimdir?
    Arşiv