L. Moskova, Fenerbahçe Maçı İçin İstanbul’a Rus Polislerle Gelecek

Rusya İçişleri Bakanlığından bir yetkili, Rus polisinin İstanbulda Fenerbahçe ile Lokomotiv Moskova arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçında görev yapacağını açıkladı.

Rus ajansı TASSa konuşan yetkili, Rus polisinin 16 Şubatta Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksinde oynanacak karşılaşmada güvenlik ve düzenin sağlanmasına yardımcı olacağını ifade etti.

"TÜRKİYE TALEP ETTİ"

Rus polislerin İstanbulda görev yapması konusunda Türk emniyetinden gelen talebe olumlu yanıt verdiklerini kaydeden yetkili, bu alanda büyük deneyime sahip Moskova polisinin Kadıköye gönderileceğini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi 2. turunda eşleşen Fenerbahçe ve Lokomotiv Moskova, ilk maçı 16 Şubatta İstanbulda, rövanşı ise 25 Şubatta Moskovada oynayacak.

"HALKLA SAVAŞMAYA GİTMİYORUZ"

Lokomotiv Moskovanın orta saha futbolcusu Dmitriy Tarasov, daha önce yaptığı açıklamada, "İstanbula halkla savaşmaya gitmiyoruz" demişti.

(Sputnik)