Mustafa Denizli: Ne Sevgi Ne İstek Olarak Olumlu Bir Tablo Vardı

Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli, ligde verdikleri görüntünün sıkıntılı olduğunu ifade ederek, "Bize acil bir çıkış lazım" dedi.



2-1lik Mersin İdmanyurdu yenilgisinin ardından düzenlenen basın toplantısı konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli, maç için söylenecek çok fazla bir şeyin olmadığını belirterek, "Eleştirilecek şeyler olur, onların eleştirisini yaparız. Bu akşam son 15 dakika bir tepki vermeye çalıştık. Onun dışında doğru yaptığımız, çok fazla bir şey olmadı. Dolayısıyla bu akşam buradan galibiyetle ayrılmak son derece lüks bir skor olurdu. Böyle bir hafta sonunu geride bıraktık. Söyleyecek bir şey yok. Övgüye, yargıya değer bir şey yok. Bunu tüm takım olarak söylüyorum ben dahil. Son derece kötü bir gece. Bize lig için hiçbir şekilde umut aşılamayan bir görüntü ortaya koyduk. Bu sıkıntılı bir dönem bizim adımıza. Ligde verdiğimiz bu görüntü bizim adımıza sıkıntılı. Bunu en kısa zamanda gündeme getireceğiz. Bize acil bir çıkış lazım. Bunu değerlendireceğiz" diye konuştu.



"NE İSTEK OLARAK NE SEVGİ OLARAK..."



Denizli, sorunları zamana yayarak çözmek istediklerini belirterek, "Geriye dönüp baktığımızda sorunlu bir yapımız vardı zaten. Bunu suni tedbirlerle aşmak çok doğru olmazdı. Zamana yaymak istiyoruz. Bunları bertaraf etmek istiyoruz. Onun çalışmasını yapıyoruz. Zaman zaman güzel görüntüler veriyoruz. Ama bugün oyunda yaşadığımız sıkıntı, skora bakış açımız bu kadar aleyhimize olduğu dönemde bunlar belki daha fazla gün yüzüne çıkıyor. Ne istek olarak, ne sevgi olarak, ne oyun olarak, olumlu bir tablo vardı ortada. Bu bizim aşmamız gereken konulardan bir tanesi. Bu ilk defa bizim yaşadığımız bir sıkıntı değil. Daha önce de yaşanıyordu. İşte bu sıkıntıları doğal akışı içerisinde halletmeye çalışıyorum. Bu akşam ortaya koyduğumuz görüntünün ne teknik açıdan, ne istek açısından herhangi bir olumlu tarafı yoktu. Takım dediğin hadise birlikte hareket eden, yaşayan, birlikte sonuç almak isteyen bir gruptur. Bu akşam bu yapımızdan çok uzaktık. Son maçlarda özellikle oyunun son bölümlerinde bir tepki ortaya koyuyoruz. Bu yeterli olmuyor. Bizim fizik olarak herhangi bir sorunumuz yok. Oyunun başlarında böyle başlayıp sonunu getiremezsek o zaman daha fazla soru işareti koymamız lazım. Dolayısıyla bu akşam ne dersek diyelim bizim artı olarak hanemize geçecek herhangi bir puan yoktu" şeklinde konuştu.



"WESLEY DİZİNDEN CİDDİ BİR SORUN YAŞADI"



Mustafa Denizli, oyunun son bölümlerinde kazanılan serbest vuruşta Wesley Sneijder ve Selçuk İnan arasında yaşanan diyaloğun ardından, Hollandalı yıldızın saha kenarında "Beni değiştirin" işareti yapmasının sorulması üzerine şunları söyledi:



"Oyunun içerisinde bu kabullenmeme durumu, zaman zaman böyle tepkiler ortaya koyabiliyor. Bunlar çok doğaldır, insani tepkilerdir, dönüş arayan tepkilerdir. Hem takım için hem bireyler için. Wesley ikinci yarının başından beri büyük fedakarlıkla devam ediyor. Dizinde ciddi bir sorun yaşadı. Bunu aşmayı amaçlayan bütün çalışmaları da yapıyor. Dolayısıyla oyunun bu bölümünde bizim kurtarabileceğimiz bir puan tablosu var mıydı? Belki, bir isteğimiz vardı. Onun dışında Wesleyin her maçta bu tür sorunu oluyor. Belki dikkat ediyorsunuz son 15-20 dakikalar Wesleye Devam edebilecek misin gibi diyaloglar geçiyor. Bugün de onu hissetmiş. Onun dışında bir şey olmaz. Bir de Akhisar Belediyespor maçından sonra bir gazeteci arkadaşımız Bu son olaylar sizi nasıl etkiledi diye sordu. Ben de psikolojimizi bozdu diye cevap verdim. Bu doğaldır. Onun dışında bir hisse kapılsam esasında bizim o zaman sorgulanmamız lazım kendi adımıza. Bu olaylarda olumsuz etkilenmemiz mümkün değil. Neticede bu işi yaparken, bir hedefimiz varken, bu grupla birlikte yaşadığımız daha doğrusu benim yapmak istediğim veya kulübümüzün yapmak isteyip de gerçekleştiremediğimiz hadiseler gayet tabi bizim psikolojimizi bozar. Fakat psikolojimiz bizim ilelebet bozuk devam etmez. Bu 1-2 günlük hadisedir. Anlık yaşanır ve dönüşü sağlanır. Dolayısıyla bizim çalışmalarımızı herhangi bir şekilde olumsuz etkilemeyecek. Şu anda da bizim psikolojimiz olumsuz. Ama bunu yarın sabaha taşıyamayız. Neticede hafta içinde yapacağımız maç için önce neyi değiştirmemiz lazım; Galatasaray ruhu denen bir hadise vardır, o ruh böyle günlerde mutlaka ortaya çıkar."



Süper Ligde düşündükleri hedeflere taşıyacak mücadeleyi gösteremediklerini ifade eden Denizli, "Ama bütün bunlar diğer kulvarda tamamen devre dışı kalır. Galatasarayın Galatasaray olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de bugünlerdeki ortaya koyduğu o kendi ruhunu sunan, mücadelesiyle, isteğiyle, bütünleşmesiyle. Tabii ki çok kolay bir hadise değil. Zor bir kulvarda devam ediyoruz. Perşembeye kadar bunların çok önemli bölümü mutlaka halletme mecburiyetindeyiz. Halledeceğiz inancındayım" dedi.



"UEFADAN GELECEK KARAR YOL GÖSTERİCİ OLACAK"



Mustafa Denizli, " Galatasaray için lig bitti mi?" sorusunu ise, "Bu akşam itibariyle, ikinci yarının başladığı dönemki umutlarımız, hedeflerimiz neyse bunun gerisinde olduğumuz bir gerçek. Yani bu sıkıntılı dönemde, burada alacağımız sonuçlarla, UEFAdan gelecek karar büyük bir ihtimalle yol gösterici olacak. Orada ne kadar çıkarsa çıksın bizim Avrupa kupalarından birine katılmamız mutlaka gerekiyor ve bunu mutlaka elde edeceğiz. Burada bir problem görmüyoruz. Tabii bu psikolojinin bozukluğu ben kendim için söylüyorum, takımdaki herkes bu duyguyu yaşıyor. Belki akşam uykusunda biraz rahatsızlık çekecek ama ertesi gün bunlardan başka biz arınmak mecburiyetindeyiz. Bu tablo bizi rahatsız etti. Hepimizi çok rahatsız etti" diye cevapladı.