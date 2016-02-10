Mustafa Denizli: Psikolojim İyi Değil

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Akhisar Belediyesporu deplasmanda 2-1 yenen Galatasarayın teknik direktörü Mustafa Denizli açıklamalarda bulundu.

Manisa 19 Mayıs Stadının zemininden şikayet eden Mustafa Denizli, "Bu zeminde oynayacak olan tüm futbolculara yazık. hem izleyenlere, hem oynayanlara zevk vermiyor. çeyrek finalde deplasmanda 2-1 kazanmak avantaj ve bu avantajı bırakmayız. Akhisarın hocası çıkıyor, oyuncusu çıkıyor ve aynı şeyleri söylüyor. Kupada düşündüğümüz hedefe gideceğiz. Burada konsantrasyon sağlanmaz ama iki takım futbolcularına da tebrik etmek lazım" dedi.

"ARAMIZDAN AYRILMAKTA OLAN KARDEŞLERİMİZ VAR"

Takımdaki sıkıntıları anlatan Denizli, "Son 2,5 ayda bir tek çarşamba boş geçti. Bu sürpriz değil, uzun zamandır yaşadığımız hadiseler. Hem sakat olan hem de aramızdan ayrılmakta olan kardeşlerimiz var. Problemi olan kardeşlerimiz var. Bunu aşmak zorundayız. Kendi içimizden çözümler üreteceğiz. Zor bir yolculuk, üstesinden gelmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"PSİKOLOJİM İYİ DEĞİL"

"Psikolojiniz iyimi?" sorusuna cevap veren Denizli, "İyi olması mümünkün değil, bunu çok net söyleyelim. Psikolojim bozuluyor diye hedeflerden vazgeçmeyeceğiz. Bu abartılı oldu, uykumuza, yediklerimize mal oluyor ama aşacağız. Bu ilk defa yaşadığımız bir zorluk değil" ifadelerini kullandı.