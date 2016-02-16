Neymar’ın 40 Milyon Euroluk Servetine El Konuldu

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar hem ülkesinde hem de İspanyada vergi kaçırmakla suçlanıyor. Neymar ve ailesinin 2011 ile 2013 yılları arasında naylon şirketler kurarak 14.1 milyon euro vergi kaçırmakla suçlayan Sao Paulo mahkemesi, ünlü yıldızın 40 milyon euro değerindeki mal varlığını bloke etti.

ÖZEL YATINA, BANKA HESAPLARINA EL KONULDU

Neymarın doğum yeri olan San Pauloda görülen vergi kaçakçılığı davasında, mahkeme ünlü yıldızın özel uçağına, yatına, bazı banka hesaplarına ve emlak varlıklarına el koydu.

VERGİ KAÇIRMAKLA SUÇLANIYOR

Neymarın başı İspanyol yetkililerle de dertte. 2013 yılında Santostan Barcelonaya transfer olan Neymar vergi kaçırmakla suçlanıyor. Neymarın bazı şirketlerle yaptığı reklam anlaşmalarının vergisini Barcelona kulübü üzerinden ödeyerek vergi kaçakçılığı yaptığı iddia ediliyor. İspanyada futbolcular söz konusu anlaşmalarda daha fazla vergi ödemek zorunda kalıyor.



