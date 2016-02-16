Flaş Haber - Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı

Neymar’ın 40 Milyon Euroluk Servetine El Konuldu

NEYMAR’IN 40 MİLYON EUROLUK SERVETİNE EL KONULDU - Brezilya’da 42.2 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan Barcelonalı futbolcu Neymar’ın 40 milyon değerindeki serveti bloke edildi. Neymar’ın özel uçağı ve yatına da el konuldu. SonDakika.com 16 Şubat 2016 Salı

16 Şubat 2016 Salı 03:02
Neymar’ın 40 Milyon Euroluk Servetine El Konuldu

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar hem ülkesinde hem de İspanyada vergi kaçırmakla suçlanıyor. Neymar ve ailesinin 2011 ile 2013 yılları arasında naylon şirketler kurarak 14.1 milyon euro vergi kaçırmakla suçlayan Sao Paulo mahkemesi, ünlü yıldızın 40 milyon euro değerindeki mal varlığını bloke etti.

ÖZEL YATINA, BANKA HESAPLARINA EL KONULDU

Neymarın doğum yeri olan San Pauloda görülen vergi kaçakçılığı davasında, mahkeme ünlü yıldızın özel uçağına, yatına, bazı banka hesaplarına ve emlak varlıklarına el koydu.

VERGİ KAÇIRMAKLA SUÇLANIYOR

Neymarın başı İspanyol yetkililerle de dertte. 2013 yılında Santostan Barcelonaya transfer olan Neymar vergi kaçırmakla suçlanıyor. Neymarın bazı şirketlerle yaptığı reklam anlaşmalarının vergisini Barcelona kulübü üzerinden ödeyerek vergi kaçakçılığı yaptığı iddia ediliyor. İspanyada futbolcular söz konusu anlaşmalarda daha fazla vergi ödemek zorunda kalıyor.


Anahtar Kelimeler: Haberler haber son dakika Neymarın Servetine Konuldu haberler haberi haberleri HABER HABERLER

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
    İlgili Haberler
    TÜMÜ Yazarlar
    Son Dakika
    Özel Haber
    Hava Durumu

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Tür seçiniz:
    Sayfalar
    E-Gazete
    • Kıbrıs Haber - En Son Kıbrıs Haberleri ve KKTC Gelişmeleri - 18 Haziran 2015 Manşeti
    Kim Kimdir?
    Arşiv