Nordin Amrabat: Burak Yılmaz’ın Çin’e Gitmesine Şaşırdım

Bir dönem Galatasarayda da forma giyen Nordin Amrabat, Burak Yılmazın Çine transferinin kendisi için sürpriz olduğunu dile getirdi.

Devre arası transfer döneminde Malagadan Premier League ekiplerinden Watforda transfer olan Nordin Amrabat, eski takım arkadaşı Burak Yılmazın Çine transferini değerlendirdi.

"İSTANBULUN KRALIYDI"

Malagadan önce iki sezon Galatasaray forması giyen Nordin Amrabat, Burak Yılmazın Çine transferine şaşırdığını söyledi. Faslı yıldız yaptığı açıklamada, Burak Çine gidiyor. Açıkçası bunu hiç beklemezdim. Orada bir şey olması gerek. Burak Galatasarayda her zaman çok mutluydu. İstanbulun Kralıydı diyebilirim. Her zaman ilk 11de, maaşı da iyiydi. Kendi ülkesinde hayatı güzeldi. West Hama gidiyordu ama onlar Emenikeyi seçti ifadelerini kullandı.

Amrabat, West Hamın Emenike seçimini de değerlendirirken, Emenike iyi bir oyuncu aslında. Futbol için yaşarsa iyidir. Bir kalitesi var şeklinde konuştu.