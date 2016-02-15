Ömer Faruk Yurtseven: Fenerbahçe’den Ayrılma Kararı Aldım

NBAin Basketball Without Borders organizasyonuna aldığı davet sonrası ABDye gidişiyle bir anda Fenerbahçenin gündemine oturan Ömer Faruk Yurtseven, yaptığı açıklamalarla Sarı-Lacivertlilerin tepkisini çekmeye devam edecek gibi görünüyor.

"TÜRKİYEDE KALMAK İSTEMİYORUM"

ABDye gidişiyle başantrenör Zeljko Obradovic ve Genel Sekreter Mahmut Uslunun tepkisini çeken Ömer Faruk Yurtseven, Basketball Without Borders kampı için bulunduğu ABDde yaptığı açıklamada Türkiyede kalmayı düşünmediğini ve kolejde oynamak istediğini belirtti. Yurtseven, ABD Kolej Liginde oynama planlarını Fenerbahçeye bildirdiğinde aldığı tepkiden bahsederek, "İnsanlar şok yaşadı" dedi.

"BEN FENERBAHÇEDE SÜRE ALAMIYORUM"

Scout.coma açıklamalar yapan Yurtseven, " Fenerbahçe gerçekten iyi bir kulüp ve çok yüksek kalitede oynuyorlar. Ben takımda fazla süre alamıyorum dolayısıyla daha fazla oynayarak kendimi geliştirebileceğim bir yere gitmem lazım. Bu yüzden koleje gitmek istiyorum" dedi.

7 KOLEJDEN TEKLİF ALDI

ABDdeki Arizona, Arizona State, Baylor, California, Duke, Miami ve Utah üniversitelerinin ilgilendiği belirten Yurtseven, "Doğru seçimi yapabilmek için okulları ziyaret etmem gerekiyor" dedi. Fenerbahçe ile devam eden bir sezonun olduğunu ifade eden genç basketbolcu, sezon bittikten sonra okul ziyaretlerine başlayacağını söyledi.