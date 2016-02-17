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Paris Saint-Germain, Chelsea’yi 2-1 Yendi

PARİS SAİNT-GERMAİN, CHELSEA’Yİ 2-1 YENDİ - Şampiyonlar Ligi’nde Fransız Paris Saint-Germain, İngiliz Chelsea’yi evinde 2-1 yendi. Gecenin diğer maçında ise Benfica, Zenit’i 1-0 mağlup etti. SonDakika.com 16 Şubat 2016 Salı

17 Şubat 2016 Çarşamba 00:33
Paris Saint-Germain, Chelsea’yi 2-1 Yendi

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fransada oynanan maçta Paris Saint-Germain ile İngiltere temsilcisi Chelsea Pariste Parc Des Princes Stadında karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Paris Saint-Germain 39. dakikada ünlü yıldızı Zlatan Ibrahimavic ile öne geçti, konuk Chelsea 45+1. dakikada Mikelin golüyle eşitliği sağlasa da sonradan oyuna giren Cavani 78. dakikada attığı golle takımını 2 - 1 öne geçirdi.

Bu sonuçla Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, bir hafta sonra oynanacak rövanş maçına Londrada bir adım önde çıkacak.

BENFİCA - ZENİT MAÇINDA TEK GOL VAR

Bu arada Şampiyonlar Ligi Son 16 Turunda bu gece Portekizde oynanan BenficaZenit maçında ise ev sahibi ekip 90+1. dakikada Jonasın attığı golle sahadan 1 - 0 galip ayrıldı.

Konuk Rus temsilcisi Zenitte Criscito 90. dakikada gördüğü ikinci sarı ve ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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