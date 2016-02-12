Flaş Haber - Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı

Pereira, 2 Ay Sonra İlk Kez Basından Soru Aldı

PEREİRA, 2 AY SONRA İLK KEZ BASINDAN SORU ALDI - Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Kasımpaşa maçı sonrasında basın mensuplarından soru alarak 2 aylık tavrına son verdi. SonDakika.com 13 Şubat 2016 Cumartesi

12 Şubat 2016 Cuma 16:22
Pereira, 2 Ay Sonra İlk Kez Basından Soru Aldı

Vitor Pereira, yaklaşık 2 ay süren tavrı, Kasımpaşa maçında sonlandırdı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 20 Aralıkta oynanan Gençlerbirliği maçından bu yana basın toplantılarında sadece maç değerlendirmesi yapıyor ve soru kabul etmiyordu. Portekizli teknik adam, bunun gerekçesinin kendisine saygı gösterilmemesi olduğunu söylüyordu.

2 AY SONRA SORU ALDI

Pereira, o zamandan beri ilk kez Kasımpaşa maçı sonrası basın toplantısında soru aldı. Böylece Portekizli hoca, tavrını yaklaşık 2 ayın ardından sonlandırmış oldu.

Pereiranın Avrupa Ligindeki Lokomotif Moskova maç öncesi basın toplantısında da soru alacağı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler: Polislerle Basından Soru

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
    İlgili Haberler
    TÜMÜ Yazarlar
    Son Dakika
    Özel Haber
    Hava Durumu

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Tür seçiniz:
    Sayfalar
    E-Gazete
    • Kıbrıs Haber - En Son Kıbrıs Haberleri ve KKTC Gelişmeleri - 18 Haziran 2015 Manşeti
    Kim Kimdir?
    Arşiv