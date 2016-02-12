Pereira, 2 Ay Sonra İlk Kez Basından Soru Aldı

Vitor Pereira, yaklaşık 2 ay süren tavrı, Kasımpaşa maçında sonlandırdı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 20 Aralıkta oynanan Gençlerbirliği maçından bu yana basın toplantılarında sadece maç değerlendirmesi yapıyor ve soru kabul etmiyordu. Portekizli teknik adam, bunun gerekçesinin kendisine saygı gösterilmemesi olduğunu söylüyordu.

2 AY SONRA SORU ALDI

Pereira, o zamandan beri ilk kez Kasımpaşa maçı sonrası basın toplantısında soru aldı. Böylece Portekizli hoca, tavrını yaklaşık 2 ayın ardından sonlandırmış oldu.

Pereiranın Avrupa Ligindeki Lokomotif Moskova maç öncesi basın toplantısında da soru alacağı öğrenildi.