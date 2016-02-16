Pereira: Rakip Hoca Bana Selam Vermedi, Çok Üzüldüm

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Liginde Lokomotiv Moskovayı 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmada iyi mücadele ederek sonuca gittiklerini söyledi.

"DAHA FAZLA GOL ATABİLİRDİK"

Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, zorlu bir mücadeleyi geride bıraktıklarını belirterek, "Bu turun kolay olmadığını biliyoruz. Lokomotiv Moskova iyi ve organize bir takım. Ani ataklara nasıl çıkacaklarını biliyorlar. Kendimiz gibi oynamayı başardık. Önde bastık, her şeyimizi verdik. Daha fazla gol atabilirdik, bizim için iyi sonuç" dedi.

"GALİBİYET İÇİN GİDECEĞİZ"

Maçta iki gol bulduklarını ve Lokomotiv Moskovaya pozisyon vermediklerini kaydeden Portekizli çalıştırıcı, "Turun yarısı geride kaldı, bir maç daha var. Moskovaya beraberlik düşüncesiyle değil, galibiyet için gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Elde ettikleri 2-0lık galibiyetin ardından tur için şanslarının ne olduğu yönündeki soruyu yanıtlayan Pereira, "Bu Moskovadaki durumumuza bağlı. Bugünkü gibi olursa, büyük şansımız olduğunu düşünüyorum. Antalyaspor maçındaki gibi olursa hiç şansımız yok diyebilirim. Antalyaspor mücadelesi sıra dışıydı. Oyunu domine etmek isteyen, agresif oynamak isteyen takımız. Her zaman böyle oynamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"TAKIMIMIZIN KİMLİĞİ OLMALI"

Teknik direktör olarak takımından oyunu domine etmesini, rakip yarı alanda oynamasını istediğini anlatan Vitor Pereira, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim adım Vitor Pereira, benim bir kimlik kartım var. Onda ana adı, baba adı yazar. Takımımızın da bir kimliği olmalı. Kimlik kartında oyunu domine eder, rakip yarı alanda oynar, ani atakları engeller diye yazmalı. Lokomotiv Moskova maçında bunu yapmaya çalıştık. Rakibimiz Real Madrid olsun, hiç fark etmez. Kanımızda bu var. Kendi yapımız ve kanımızla doğarız. Ben rakip alana oyunu yığmak istiyorum. Eğer insanlar bunu anlarsa harika. Bunu anlayabildikleri sürece benim için sıkıntı yok. Burada uzun yıllar kalmak isterim, burada mutluyum. İnsanlar bunu başka şekilde yorumlarsa ve anlamazlarsa, o zaman karar benim elimde olmaktan çıkar."

"FUTBOL BAŞKA, SİYASET BAŞKA"

Bir üzüntümü dile getirmek istiyorum. Lokomotiv Moskova teknik direktörü bana selam vermedi. Çok üzüldüm. Eğer futbol sınırları içinde mücadele ediyorsak, birbirimize selam vermeliyiz. Futbol başka, siyaset başka"

"BEN KARARLARI TAKIMIN İYİLİĞİ İÇİN ALIYORUM"

Hollandalı futbolcu Robin Van Persienin oyundan çıktığı sırada sergilediği tavırların sıkıntı oluşturup oluşturmayacağı sorusunu Portekizli çalıştırıcı, "Tüm oyuncularıma, yaptığımız işe, takımın emeğine saygı duyuyorum. Nasıl ailem benim için kutsalsa, takım da benim için kutsal. Ben bir karar alıyorsam, takımın iyiliği için alıyorum. Başka da bir şey söylemek istemiyorum" diye yanıtladı.