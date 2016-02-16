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PFDK, Amedspor’un Pankartı Nedeniyle Para Cezası Verdi

PFDK, AMEDSPOR’UN PANKARTI NEDENİYLE PARA CEZASI VERDİ - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Amedspor’un TFF’den izin almadan açtığı “Çocuklar ölmesin maça gelsin“ pankartı nedeniyle 5 bin TL para cezası verdi. SonDakika.com 16 Şubat 2016 Salı

16 Şubat 2016 Salı 09:27
PFDK, Amedspor’un Pankartı Nedeniyle Para Cezası Verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Amedspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında açılan pankart nedeniyle Diyarbakır ekibine 5 bin TL para cezası verdi.

"ÇOCUKLAR ÖLMESİN, MAÇA GELSİN" PANKARTI

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Fenerbahçe, Spor Toto 2. Lig ekibi Amedspora konuk olmuş, ev sahibi takım oyuncuları karşılaşmaya "Çocuklar ölmesin maça gelsin" yazılı pankartla çıkmıştı. Pankartın TFFden izin alınmadan açıldığı gerekçesiyle Amedspor PFDKya sevk edilirken, cezası belli oldu. PFDK, Diyarbakır ekibine 5 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

Öte yandan kurul, Galatasaray ve Çaykur RizesporTürkiye Kupası maçlarındaki tezahüratlar sebebiyle uyarı cezası verilmesine karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

BEŞİKTAŞ VE FİKRET ORMANA CEZA ÇIKMADI

Beşiktaş AŞ. hakkında, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,, Beşiktaş AŞ Başkanı Fikret Orman hakkında, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

AMEDE 5 BİN TL PARA CEZASI

Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün, 09.02.2016 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler - fenerbahçe a.ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, seremoniye izinsiz pankart ile çıkılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

GALATASARAYA İHTAR

Galatasaray AŞnin, 10.02.2016 tarihinde oynanan Akhisar Bld. Gençlik ve Spor - Galatasaray AŞ. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

ÇAYKUR RİZESPORA İHTAR

Çaykur Rizespor AŞnin, 11.02.2016 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir FK - Çaykur Rizespor AŞ. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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