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Rıdvan Dilmen, Ankara’daki Saldırının Ardından Maç Yorumu Yapmadı

RIDVAN DİLMEN, ANKARA’DAKİ SALDIRININ ARDINDAN MAÇ YORUMU YAPMADI - Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, bombalı saldırının ardından Beşiktaş - Mersin maçını yorumlayamayacağını söyledi, “Seyircinin yerinde olsam ikimize de küfrederim.“ dedi. SonDakika.com 17 Şubat 2016 Çarşamba

17 Şubat 2016 Çarşamba 14:44
Rıdvan Dilmen, Ankara’daki Saldırının Ardından Maç Yorumu Yapmadı

Beşiktaş Mersin İdman Yurdu maçı ardından NTVde yayınlanan "Yüzde yüz futbol" programında konuşan Rıdvan Dilmen, terörü lanetledi. Maçı yorumlayamayacağını söyleyen Dilmen, "Seyircilerimden kanalımdan özür diliyorum. Bu ortamda futbol konuşamam, zaten maçı da izlemedim. Seyircinin yerinde olsam ikimize de küfrederim" dedi.

ÖNCE REKLAM SONRA KAPANIŞ

Bu sözlerin ardından programın sunucusu Güntekin Onay da önce reklam arasına gitti, ardından da programı sonlandırdı.

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