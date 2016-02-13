Rıdvan Dilmen: İngiltere’den Teklif Var

NTVde yayınlanan%100 Futbol programında konuşan Rıdvan Dilmen, A Milli Takımın hazırlık maçı programı hakkında önemli bir bilgi verdi.

"İNGİLTEREDEN TEKLİF VAR"

Rıdvan Dilmen, Türkiyenin İngiltereden hazırlık maçı teklifi aldığını belirtirken, "22 Mayısta Wembleyde maç yapmamız için teklifte bulundular" dedi. Türkiyenin İngiltere Futbol Federasyonuna verdiği cevap konusunda ise Rıdvan Dilmenden bir yorum gelmedi... A Milli Takım 29 Martta Avusturya, 24 Martta da İsveç ile bir hazırlık maçı yapacağını açıklamıştı.

"OZAN TUFAN MAÇIN ÖNE ÇIKAN İSMİYDİ"

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı için de şu yorumu yaptı; "Fenerbahçenin geniş bir kadrosu var. Kasımpaşanın tüm oyun düzeni bozulmuş. Belki Fenerbahçenin genelde gol sayısı fazla değil ama 36 haftadır her maçta gol atmış. İlk yarının sonundaki pozisyon net penaltı, karar doğru. Fenerbahçede hem Mehmet Topal, hem de Josef de Souza önemli eksikler ama Ozan Tufan o bölgede maçın öne çıkan ismiydi. Kadlec tercihi çok enteresan. Bana o bölge için 3 isim sorsan Kadlec demezdim. Hocanın kararı tartışılır ama sonuçta haklı çıktı. Belki de Kadlec sayesinde Ozan ve Diegonun performansı arttı.

"SAHANIN EN İYİSİ GÖKHANDI"

Kasımpaşa, Fenerbahçe gibi geniş kadroya sahip değil. Sakat ve cezalı birçok oyuncusu olunca sorun yaşadılar.

Dakika 70teki 3 değişikliğin sebebi salı günü oynanacak Lokomotiv Moskova maçı için hazırlıktı. Maç 11e 10 oynanırken 3 değişiklik normal gözüktü ama başka şartlarda bunun için erken derdim.

Gökhan Gönül gibi tecrübeli bir oyuncu Fenerbahçenin yediği gol pozisyonunda öyle bir risk almamalıydı. Sahanın en iyi oyuncusu kesinlikle Gökhandı. Açıkçası Fenerbahçede kötü isim yoktu. Fakat Nani çok kopuk oynuyor. Daha iyi olması lazım."











