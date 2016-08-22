Rus Atletlere Kötü Haber Geldi

Spor dünyasında özellikle son bir yıl içerisinde birbiri ardına doping krizleri patlamaya devam ediyor. Unlardan en önemlilerinden birisi de doping yaptıkları tespit edilen Rus atletlerin Olimpiyatlar da dahil olmak üzere uluslararası müsabakalardan men edilmesiydi. Rusya cephesi suçlamaları reddederken, bu kararın iptal edilmesi için tüm girişimlerde bulunacaklarını bildirmişti. Ancak görünüşe bakılırsa, Rus yetkililerin tüm girişimlerine rağmen karar değişmeyeceğe benziyor.

Ne olmuştu?

2014 yılında Almanya’da yayınlanan “Gizli Doping Dosyası: Rusya nasıl şampiyon üretiyor” adını taşıyan belgeseldeki iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Belgeselde, Rus atletlerin yüzde 99’unun doping yaptığı, Atletlerin kazançlarının yüzde 5’ini Rus yetkililere rüşvet olarak vererek doping testlerinin pozitif çıkmasını engelledikleri iddia edilmişti. Hatta 2012 Olimpiyatlarında 800 metrede altın madalyanın sahibi olan Marina Savinova’nın gizli kamerayla çekilen itirafları da belgeselde yer almıştı.

Belgeseldeki iddialar üzerine Dünya Anti-Doping Ajansı WADA bir soruşturma başlatmıştı. WADA tarafından iddiaları soruşturmak için görevlendirilen bağımsız komisyon Rusya’nın dopingi desteklediği sonucuna varmış, bunun sonucunda IAAF Rus Atletizm Federasyonu’nun üyeliğini askıya almış, ayrıca 2016 Dünya Gençler Şampiyonası’nın ev sahipliğinin de Rusya’dan alındığını duyurmuştu. Bu sırada, IAAF Genel Sekreteri Pierre Weiss, dönemin Rusya Atletizm Federasyonu Başkanı Balakhnichev’e gönderdiği mektupta, "2009 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda çıkan doping testi sonuçları korkutucu boyutta. Atletlerin sağlıkları ve hatta hayatları ciddi tehlike altında," ifadelerini kullanarak uyarıda bulunmuştu. Ayrıca, bunlarla da yetinmeyen IAAF, eski Rusya Atletizm Federasyonu Başkanı Valentin Balakhnichev ve eski Rus antrenör Alexey Melnikov'a ömür boyu men cezası vermişti.

Atletizm Rusya’nın en başarılı olduğu ve Olimpiyatlarda en çok madalyanın dağıtıldığı spor dalı olmasından dolayı, bu kararları ardından birçok sitede Rio 2016 için açılan “Olimpiyatlarda En Çok Madalya Kazanan Ülke’’ şans oyunları sitesi Bets10 gibi sitelerin bahis seçeneğinde Rusya’nın oranı bir hayli yükseldi.

IAAF men cezasını onayladı

Uluslararası Atletizm Federasyonu (IAAF) daha önce Rusya Atletizm Federasyonu’na verilen Rus atletlerin uluslararası müsabakalardan men edilmesi cezasını görüşmek üzere geçtiğimiz gün Viyana’da toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, IAAF men kararının devam etmesine karar verdiğini açıkladı.

IAAF yaptığı açıklamada Rusya Atletizm Federasyonu’nun dopinge karşı mücadelede yeterli çabayı sarf etmediğinin altını çizerken, doping karşıtı kriterler konusunda hala somut adımların atılmadığını da belirtti. Yapılan açıklamada Rusya’nın dopinge sıfır tolerans kültürünü geliştirmek zorunda olduğu kaydedildi.