Flaş Haber - Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı

Rus Futbolcunun Putin Fotoğraflı Tişörtünün Sırrı Çözüldü

RUS FUTBOLCUNUN PUTİN FOTOĞRAFLI TİŞÖRTÜNÜN SIRRI ÇÖZÜLDÜ - Dimitri Tarasov, Fenerbahçe maçında ’En kibar insan’ yazısının yer aldığ Putin fotoğraflı tişörtle dolaşmıştı. Bu ifadenin Putin’in Ukrayna ile yaşanan savaş sırasında aldığı bir lakap olduğu ortaya çıktı. SonDakika.com 17 Şubat 2016 Çarşamba

17 Şubat 2016 Çarşamba 10:47
Rus Futbolcunun Putin Fotoğraflı Tişörtünün Sırrı Çözüldü

Fenerbahçenin 2-0lık üstünlüğü ile sona eren Lokomotiv Moskova maçı sonunda Rus oyuncu Dmitri Tarasovun Putin fotoğraflı tişörtü tepki çekti.

PUTİN TİŞÖRTÜ TEPKİ ÇEKTİ

Maçın bitiş düdüğü ile formasını çıkaran Lokomotiv Moskovalı Rus oyuncu Dmitri Tarasov, Rusya devlet başkanı Putinin fotoğrafının yer aldığı tişört ile soyunma odasına gitti. Putinin fotoğrafının altında ise En kibar insan yazısı yer alıyordu. Oyuncunun bu hareketi taraftarlardan tepki çekti.

"EN KİBAR BAŞKAN" YAZISININ SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Bu ifadenin Vladimir Putinin Ukrayna ile yaşanan savaş sırasında aldığı bir lakap olduğu öğrenildi. Bireysel bir eylem yaptığı anlaşılan Dimitri Tarasov, maçtan sonra formasını çıkarıp tişörtü özellikle gösterdi ve Rus taraftarları selamladı.

"ONUN YANINDA OLDUĞUMU GÖSTERMEK İSTEDİM"

Tarasov, daha sonra Rus basınına tişörtle ilgili olarak, " Putin benim başkanım. Ona saygı duyuyorum. Onun yanında olduğumu göstermek istedim" açıklamasını yaptı.










Anahtar Kelimeler: Satıldı! haberler haberi haberleri HABER HABERLER Futbolcunun Tişörtünün

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
    İlgili Haberler
    TÜMÜ Yazarlar
    Son Dakika
    Özel Haber
    Hava Durumu

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Tür seçiniz:
    Sayfalar
    E-Gazete
    • Kıbrıs Haber - En Son Kıbrıs Haberleri ve KKTC Gelişmeleri - 18 Haziran 2015 Manşeti
    Kim Kimdir?
    Arşiv