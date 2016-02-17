Rus Futbolcunun Putin Fotoğraflı Tişörtünün Sırrı Çözüldü

Fenerbahçenin 2-0lık üstünlüğü ile sona eren Lokomotiv Moskova maçı sonunda Rus oyuncu Dmitri Tarasovun Putin fotoğraflı tişörtü tepki çekti.

PUTİN TİŞÖRTÜ TEPKİ ÇEKTİ



Maçın bitiş düdüğü ile formasını çıkaran Lokomotiv Moskovalı Rus oyuncu Dmitri Tarasov, Rusya devlet başkanı Putinin fotoğrafının yer aldığı tişört ile soyunma odasına gitti. Putinin fotoğrafının altında ise En kibar insan yazısı yer alıyordu. Oyuncunun bu hareketi taraftarlardan tepki çekti.

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Bu ifadenin Vladimir Putinin Ukrayna ile yaşanan savaş sırasında aldığı bir lakap olduğu öğrenildi. Bireysel bir eylem yaptığı anlaşılan Dimitri Tarasov, maçtan sonra formasını çıkarıp tişörtü özellikle gösterdi ve Rus taraftarları selamladı.



"ONUN YANINDA OLDUĞUMU GÖSTERMEK İSTEDİM"

Tarasov, daha sonra Rus basınına tişörtle ilgili olarak, " Putin benim başkanım. Ona saygı duyuyorum. Onun yanında olduğumu göstermek istedim" açıklamasını yaptı.



















