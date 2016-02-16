Ruslar’a Göre Maçın Favorisi Fenerbahçe

Sovsport internet sitesinin düzenlediği ankete katılan Rus futbolseverlerin sadece yüzde 21i Lokomotivin Fenerbahçeyi yenebileceğini dile getirdi. Yüzde 44ü ise temsilcimizin 1 ya da 2 farklı kazanacağını tahmin etti.
RUSLARIN FAVORİSİ FENERBAHÇE
Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; Rus futbolseverlerin, Lokomotiv Moskovaya İstanbul deplasmanında hiç inanmadıkları ortaya çıktı. UEFA Avrupa Liginde Fenerbahçenin karşısına çıkacak olan kırmızıyeşilli ekibin bu maçtaki şansını değerlendiren Sovsport internet sitesi okuyucuları tercihlerini ev sahibi ekipten yana kullandı.
İŞTE ANKET SONUÇLARI
" Fenerbahçe - Lokomotiv maçı nasıl bitecek?" sorusunun sorulduğu ankete yüzlerce sporsever katıldı. Yüzde 58inin Fenerbahçenin galibiyetine inandığı katılımcıların verdikleri yanıtlar sonunda şu tablo ortaya çıktı:
% 44 1 ya da 2 farklı Fenerbahçe galibiyeti
% 19 1 ya da 2 farklı Lokomotiv galibiyeti
% 18 Berabere biter
% 14 Fenerbahçe çok farklı kazanır
% 3 Golsüz beraberlik olur
% 2 Lokomotiv çok farklı kazanır
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