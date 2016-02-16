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Ruslar’a Göre Maçın Favorisi Fenerbahçe

RUSLAR’A GÖRE MAÇIN FAVORİSİ FENERBAHÇE - Rus basınının yaptığı ankete göre, Fenerbahçe-Lokomotiv Moskova maçının favorisi sarı-lacivertli ekip olarak gösterildi. SonDakika.com 16 Şubat 2016 Salı

16 Şubat 2016 Salı 05:32
Ruslar’a Göre Maçın Favorisi Fenerbahçe

Sovsport internet sitesinin düzenlediği ankete katılan Rus futbolseverlerin sadece yüzde 21i Lokomotivin Fenerbahçeyi yenebileceğini dile getirdi. Yüzde 44ü ise temsilcimizin 1 ya da 2 farklı kazanacağını tahmin etti.

RUSLARIN FAVORİSİ FENERBAHÇE

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; Rus futbolseverlerin, Lokomotiv Moskovaya İstanbul deplasmanında hiç inanmadıkları ortaya çıktı. UEFA Avrupa Liginde Fenerbahçenin karşısına çıkacak olan kırmızı­yeşilli ekibin bu maçtaki şansını değerlendiren Sovsport internet sitesi okuyucuları tercihlerini ev sahibi ekipten yana kullandı.

İŞTE ANKET SONUÇLARI

Fenerbahçe ­- Lokomotiv maçı nasıl bitecek?" sorusunun sorulduğu ankete yüzlerce sporsever katıldı. Yüzde 58inin Fenerbahçenin galibiyetine inandığı katılımcıların verdikleri yanıtlar sonunda şu tablo ortaya çıktı:

% 44 1 ya da 2 farklı Fenerbahçe galibiyeti
% 19 1 ya da 2 farklı Lokomotiv galibiyeti
% 18 Berabere biter
% 14  Fenerbahçe çok farklı kazanır
% 3 Golsüz beraberlik olur
% 2 Lokomotiv çok farklı kazanır

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