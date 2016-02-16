Ruslar’a Göre Maçın Favorisi Fenerbahçe

Sovsport internet sitesinin düzenlediği ankete katılan Rus futbolseverlerin sadece yüzde 21i Lokomotivin Fenerbahçeyi yenebileceğini dile getirdi. Yüzde 44ü ise temsilcimizin 1 ya da 2 farklı kazanacağını tahmin etti.



RUSLARIN FAVORİSİ FENERBAHÇE

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; Rus futbolseverlerin, Lokomotiv Moskovaya İstanbul deplasmanında hiç inanmadıkları ortaya çıktı. UEFA Avrupa Liginde Fenerbahçenin karşısına çıkacak olan kırmızı­yeşilli ekibin bu maçtaki şansını değerlendiren Sovsport internet sitesi okuyucuları tercihlerini ev sahibi ekipten yana kullandı.

İŞTE ANKET SONUÇLARI

" Fenerbahçe ­- Lokomotiv maçı nasıl bitecek?" sorusunun sorulduğu ankete yüzlerce sporsever katıldı. Yüzde 58inin Fenerbahçenin galibiyetine inandığı katılımcıların verdikleri yanıtlar sonunda şu tablo ortaya çıktı:



% 44 1 ya da 2 farklı Fenerbahçe galibiyeti

% 19 1 ya da 2 farklı Lokomotiv galibiyeti

% 18 Berabere biter

% 14 Fenerbahçe çok farklı kazanır

% 3 Golsüz beraberlik olur

% 2 Lokomotiv çok farklı kazanır