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Şansal Büyüka, Bursaspor’daki Tercüman Skandalına Çok Kızdı

ŞANSAL BÜYÜKA, BURSASPOR’DAKİ TERCÜMAN SKANDALINA ÇOK KIZDI - Ünlü gazeteci Şansal Büyüka, Bursasporlu tercümanın Japonca bilmeden Hosogai’nin söylediklerini tercüme etmeye çalışmasına sinirlendi, “Ben böyle bir şeyi ilk defa görüyorum.“ dedi. SonDakika.com 14 Şubat 2016 Pazar

14 Şubat 2016 Pazar 09:22
Şansal Büyüka, Bursaspor’daki Tercüman Skandalına Çok Kızdı

Gençlerbirliği-Bursaspor maç sonunda ilginç bir olay yaşandı. Bursasporun 2-0 kaybettiği maçın ardından maç sonu görüşlerde Bursasporlu Hajime Hosogai ile tercümanı arasında yaşananlar dikkatlerden kaçmadı.

TERCÜMAN JAPONCA BİLMEDEN ÇEVİRİ YAPTI

Lig TV muhabirinin, Bursasporun Japon futbolcusu Hajime Hosogaiye sorduğu soruları İngilizceye çeviri yaparak soran tercümana, Hosogainin verdiği cevap ise Japonca. Tercüman, Japonca anlatılanlara Türkçe cevaplar verince ortaya bu görüntü çıktı. Hosogai, Japonca bilmeyen tercümanın söylediklerinin çevirilmesine güldü.

ŞANSAL BÜYÜKA KIZDI

Türk futbolunun duayeni Şansal Büyüka, röportajın ardından bu konuya dikkat çekerek, "Ben bunca yıllık televizyoncuyum, böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Bunu yapmaya hakkınız yok. Lütfen biraz saygılı olun." dedi, Bursaspor yetkililerinin konu ile ilgili gerekenleri yapacaklarına inandıklarını söyledi.

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