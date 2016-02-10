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Selçuk İnan: Futbolu Burada Bırakacağım

SELÇUK İNAN: FUTBOLU BURADA BIRAKACAĞIM - Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, “Burak gibi sen de ayrılmayı düşünüyor musun“ sorusuna, “Ben G.Saraylıyım, inşallah futbolu burada bırakacağım.“ dedi. SonDakika.com 10 Şubat 2016 Çarşamba

10 Şubat 2016 Çarşamba 14:38
Selçuk İnan: Futbolu Burada Bırakacağım

Galatasarayın önemli isimlerinden Selçuk İnanZiraat Türkiye Kupasında Akhisar Belediyesporu 2-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

"İNŞALLAH YARI FİNALE KALIRIZ"

Doğum gününde gol atmasıyla ilgili konuşan Selçuk İnan, "Golüm güzeldi. Bu sahada futbol oynamak çok zor. Güzel bir şeyler izletebilmek çok zor. Buna rağmen kazanmayı bildik. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İnşallah ikinci maçı da kazanıp yarı finale kalırız" dedi.

"BEN G.SARAYLIYIM, HER ZAMAN G.SARAYDA KALACAĞIM"

Burak Yılmaz gitti, sen ayrılmayı düşünüyor musun?" sorusuna yanıt veren Selçuk, "Ben her zaman Galatasarayda kalacağım. Ben Galatasaraylıyım. İnşallah futbolu Galatasarayda bırakmak nasip olur" diye konuştu.

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