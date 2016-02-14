Smaç Yarışmasına Aaron Gordon Damga Vurdu

NBAde All-Star hafta sonunda dün gece Yetenek Yarışması, Üçlük Yarışması ve Smaç Yarışması yapıldı. Üçlük Yarışması ve Yetenek Yarışmasında sürpriz isimler kazanırken, Smaç Yarışması ise tarihin en iyilerinin yanında yerini aldı. Ödülü kazanan Zach LaVine dahil birçok kişi şampiyonluğun hak edenin Aaron Gordon olduğunu belirtti. Gordonun özellikle topu maskottan alıp bacaklarının altından geçirip vurduğu smaç tarihin en iyileri arasında yerini aldı.

LAVINE 4 KEZ 50 PUAN ALDI

Kanadanın Toronto kentine düzenlenen etkinlikte, unvanını korumak için sahaya çıkan LaVine, Orlando Magicten Aaron Gordon, Denver Nuggetstan Will Barton ve Detroit Pistonstan Andre Drummond ile mücadele etti. Büyük çekişmeye sahne olan yarışmanın finalinde Aaron Gordon ile karşılaşan 20 yaşındaki LaVine, 5 jüri üyesinden 4 kez arka arkaya 50 tam puan aldı ve bir kez daha smaç şampiyonu oldu.

LAVINE: AARON GORDON HAK ETTİ

Ödülü kazanan Zach LaVine dahil birçok kişi ise şampiyonluğun hak edenin Aaron Gordon olduğunu belirtti. Gordonun özellikle topu maskottan alıp bacaklarının altından geçirip vurduğu smaç tarihin en iyileri arasında yerini aldı.

Geçen senenin de smaç şampiyonu olan LaVine, ilk gün düzenlenen "Yükselen Yıldızlar" maçının da MVPsi seçilmişti.