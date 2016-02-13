Sponsorlar Kaçtı Efsane Pilot Schumacher’in Ailesi Perişan Durumda

Geçirdiği kayak kazasının ardından halen rehabilitasyon süreci geçiren bitkisel hayattaki Michael Schumacherin tedavi masrafları için 25 milyon Euro harcandığı ortaya çıktı. Sponsorlar kaçtı, aile ise perişan durumda.

MASRAFLAR 25 MİLYON EURO

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; Formula 1 dünyasının tartışmasız efsanesi olan Michael Schumacher, Aralık 2013te Alplerde kayak yaparken kaza geçirdi. Öldü dedikoduları, spor dünyasına ateş gibi düştü. Ancak o yarışlardaki inatçılığını yaşam savaşında da gösterdi, pes etmedi. Tedavi üstüne tedavi gören, 5 ameliyat geçiren Schumacherin haftalık rehabilitasyon masrafı 191 bin euroya çıktı. Diğer tedavi masraflarıyla birlikte tam 25 milyon euroyu bulan ödeme, Schumacher ailesini zor durumda bıraktı. Alman pilotun tedavi sürecinde 15 sağlık uzmanının görev aldığı belirtildi.

SPONSORLAR KAYIPLARA KARIŞTI

Durumunun stabil olduğu belirtilen Schumacherin hareketsiz olduğu ve konuşamadığı belirtildi. Günlük tedavi sürecinin, kendisinin yaşamsal işaretlerini incelemek, temizliğini yaparak mikrop kapmasını engellemek üzerine kurulu olduğu ifade edildi. Sponsorları Ferrari, Mercedes-Benz ve Alman yatırım firması Deutsche Vermögensberatung, kask üreticisi Schuberth, saat markası Audemars Piguet, su markası Rosbacher, tekstil markası moda Navyboot gibi 20a yakın sponsor, kayıplara karıştı. Düşene de bir tekme atan sponsorlar, Schumacher hayranlarını da kızdırdı.

2 YILDA 3 MALİKANE SATILDI

Michael Schumacherin menajeri Sabine Kehm, sponsorların kaçtığını kabul etti. Dünyanın en önemli markalarının, efsaneyi yarı yolda bırakması nedeniyle Schumacher ailesi, malikaneleri satışa çıkardı. 2 yılda 3 malikane, 23 milyon euroya satıldı.