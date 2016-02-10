Flaş Haber - Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı

Striptiz Kulübünde Eğlendi, Sevgilisi Ünlü Basketbolcuyu Terk Etti

STRİPTİZ KULÜBÜNDE EĞLENDİ, SEVGİLİSİ ÜNLÜ BASKETBOLCUYU TERK ETTİ - Houston Rockets’in yıldızı James Harden, LA Clippers yenilgisinin ardından striptiz kulübe giderek kafa dağıttı. Bunu duyan sevgilisi Khole Kardashian, Harden’i terk etti. SonDakika.com 10 Şubat 2016 Çarşamba

10 Şubat 2016 Çarşamba 04:14
Striptiz Kulübünde Eğlendi, Sevgilisi Ünlü Basketbolcuyu Terk Etti

NBAde Houston Rocketsin yıldız basketbolcusu James Hardena sevgilisi Khole Kardashiandan kötü haber geldi. Yıldız basketbolcunun geçtiğimiz haftalarda arkadaşlarıyla birlikte striptiz kulübüne gitmesinin ilişkinin sonunu getirdi.

AYRILIK SİNYALLERİ VERMİŞTİ

31 yaşındaki Kardashian, Ocak ayında Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Sizi sevdiğini hissetirmeyen insanlardan uzak durun" yazarak ayrılığın sinyallerini vermişti.

STRİPTİZ KULÜBÜNDE EĞLENDİ SEVGİLİSİ TERK ETTİ

ABD basınında çıkan haberlere göre Harden, LA Clippers yenilgisinin ardından striptiz kulübe giderek kafa dağıttığı ifade edildi. İkili geçtiğimi yıl Haziran ayında ilişkiye başladıklarını açıklamışlardı.

ESKİ KOCASI GENELEVDE BASILMIŞTI

Ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashianın kız kardeşi olan Kole Kardashian, bir dönem Lamar Odomla evlilik yaşamıştı. Evlilikleri kısa süren çift boşanmıştı. Lamar Odom, son olarak genelevde basıldığı ve komaya girdiği haberleriyle gündeme gelmişti.

Anahtar Kelimeler: Haberler haber son dakika Striptiz Kulübünde Eğlendi Basketbolcuyu

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
    İlgili Haberler
    TÜMÜ Yazarlar
    Son Dakika
    Özel Haber
    Hava Durumu

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Tür seçiniz:
    Sayfalar
    E-Gazete
    • Kıbrıs Haber - En Son Kıbrıs Haberleri ve KKTC Gelişmeleri - 18 Haziran 2015 Manşeti
    Kim Kimdir?
    Arşiv