Striptiz Kulübünde Eğlendi, Sevgilisi Ünlü Basketbolcuyu Terk Etti

NBAde Houston Rocketsin yıldız basketbolcusu James Hardena sevgilisi Khole Kardashiandan kötü haber geldi. Yıldız basketbolcunun geçtiğimiz haftalarda arkadaşlarıyla birlikte striptiz kulübüne gitmesinin ilişkinin sonunu getirdi.

AYRILIK SİNYALLERİ VERMİŞTİ

31 yaşındaki Kardashian, Ocak ayında Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Sizi sevdiğini hissetirmeyen insanlardan uzak durun" yazarak ayrılığın sinyallerini vermişti.

STRİPTİZ KULÜBÜNDE EĞLENDİ SEVGİLİSİ TERK ETTİ

ABD basınında çıkan haberlere göre Harden, LA Clippers yenilgisinin ardından striptiz kulübe giderek kafa dağıttığı ifade edildi. İkili geçtiğimi yıl Haziran ayında ilişkiye başladıklarını açıklamışlardı.

ESKİ KOCASI GENELEVDE BASILMIŞTI

Ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashianın kız kardeşi olan Kole Kardashian, bir dönem Lamar Odomla evlilik yaşamıştı. Evlilikleri kısa süren çift boşanmıştı. Lamar Odom, son olarak genelevde basıldığı ve komaya girdiği haberleriyle gündeme gelmişti.