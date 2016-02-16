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Taraftarlar Karakol Bastı

TARAFTARLAR KARAKOL BASTI - Fransa Ligue 1’de oynanan Reims-Bastia karşılaşmasının ardından Bastia taraftarları polis karakolu bastı. SonDakika.com 16 Şubat 2016 Salı

16 Şubat 2016 Salı 02:38
Taraftarlar Karakol Bastı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bastianın taraftarları, Fransada bir polis karakoluna baskın düzenledi.

100 TARAFTAR KARAKOLA SALDIRDI

 Fransa İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, yaklaşık 100 taraftarın, Reims-Bastia karşılaşmasının ardından molotof kokteyli ve silahlarla Korsika şehrindeki polis karakoluna saldırdığını açıkladı.


GÖZÜNÜ KAYBEDEN ARKADAŞLARI İÇİN YAPTILAR

Polisle çıkan çatışmada bir gözünü kaybeden taraftar için düzenlendiği söylenen baskın nedeniyle 8 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözünü kaybeden Gilles Simeoni adlı taraftarın, polisin attığı gaz fişeği nedeniyle bir gözünü kaybettiği ve tribün arkadaşlarının bu nedenle intikam saldırısı yaptığı ifade edildi.


BİR POLİS BAŞINDAN YARALANDI

Baskında bir polisin de başından yaralandığı açıklandı.






(Kaynak: Sporcope)

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